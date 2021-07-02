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Пока мать кричала от горя, отец публиковал фото: что известно о страшном ДТП с 11-летним мальчиком

2 июля 2021, 20:37

Отцом 11-летнего погибшего парня оказался бывший инспектор ГАИ и капитан милиции.

Авария под Львовом / Нацполиция

Под Львовом в селе Рясна-Руская 1 июля, около полуночи, произошло ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик.

Как выяснилось, нетрезвый отец пустил за руль своего сына, а тот не справился с управлением. Известно, что покойного звали Денис.

По словам свидетелей, автомобиль в ночь трагедии ехал со скоростью более 100 километров.

По данным следствия, 35-летний отец и его 23-летний друг выпивали. За руль они посадили ребенка, который вез их домой. В то же время мужчины после аварии даже не вызвали полицию и медиков. Это сделал случайный свидетель аварии.

"Правоохранители установили, что управлять транспортным средством ребенку позволил его отец, находившийся в салоне автомобиля вместе с его владельцем. Взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения", — сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

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Отцом 11-летнего погибшего парня оказался бывший инспектор ГАИ и капитан милиции. Его в 2015 году уволили со службы за взятки. После освобождения мужчина открыл собственный бизнес — имел кафе, откуда он с сыном и 23-летним мужчиной ехали в ночь трагедии.

Фото ZAXID.NET

Односельчане мужчины рассказывают, что он часто конфликтовал с людьми, а также садился пьяным за руль и хвастался тем, что научил своего сына ездить. А вот мать ребенка была против того, что ее сыну позволяли управлять автомобилем.

Мать и бабушка покойного мальчика рассказали, что оставили ребенка с отцом только в час. И даже, когда произошло ДТП, мужчина якобы не интересовался состоянием сына, а снимал фото и публиковал их в социальной сети.

"Он вышел и пошел к скорой, чтобы его спасали, он даже не пошел ни к ребенку, ни ко мне, чтобы утешить. Я кричала. Он просто ушел, снимал и бросал в Facebook, как ему синяки замазывают, а к ребенку он даже не подошел", — говорит мать ребенка.

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Бабушка 11-летнего Дениса рассказала, что мальчик был хорошим и умным. В трагедии она обвиняет его отца.

"Папа убил своего сына. Посадил за руль и такой хороший мальчик погиб", — говорит бабушка мальчика, передает ТСН.

2 июля, Дениса уже похоронили в его родном селе под Львовом. Родственники говорят, отец своей вины не признает. Утверждают, мужчина сам садился не раз за руль пьяным и часто заставлял ребенка управлять. И очень гордился тем, что малый рулит сам.

Сейчас родные боятся, что мужчина избежит ответственности, имея связи в правоохранительных органах.

"Ребенка посадили за руль, за машину, темно.. Посадили за руль два пьяных быка, сами сели позади. Машина сказали, что 120 ехала, ребенок маленький, еще 12 лет нет, не справился с управлением. Главное, что это не впервые. Очень бы хотелось, чтобы он понес ответственность", — говорит родственница мальчика Оксана Стельмащук.

В полиции по факту ДТП открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло смертельное ДТП. Фура вылетела на встречную полосу, столкнулась с автомобилем и загорелась.

По предварительным данным, водитель грузовика, который ехал в направлении метро Житомирская, не справился с управлением и въехал в металлический отбойник. В результате столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом, после этого раздался взрыв и вспыхнул пожар.

ДТП
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