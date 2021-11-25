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Драка в Киеве спровоцировала смертельное ДТП, в котором погиб коп и перевернулась машина

25 ноября 2021, 12:38
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Два человека задержаны.

Драка с ДТП в Киеве / Соцсети

В воскресенье, 21 ноября, стало известно о жуткой трагедии в Киеве. Парень, убегая от драки, попал под колеса автомобиля и умер на месте.

Теперь появились подробности этого дела.

Стало известно, что там действительно была драка. Это случилось на бульваре Перова. Более того, авто опрокинулось и умер полицейский.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, 20 ноября около 23:00 подозреваемые возле остановки общественного транспорта начали нападать на пару. Они ударили девушку деревянным бруском по голове. В результате, 23-летняя девушка потеряла сознание.

Затем они начали нападать на ее парня. То попытался сбежать и бросился в сторону бульвара Перова в Днепровском районе Киева.

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Перепрыгивая забор, пострадавший упал на проезжую часть бульвара, а неадекваты продолжали его бить. Это заметил таксист и попытался спасти парня.

"Подозреваемые после этого покинули место происшествия, однако в этот же момент водитель другого автомобиля, объезжая такси, совершил наезд на пострадавшего, лежавшего на асфальте, с последующим опрокидыванием автомобиля. Пострадавший умер на месте. Им оказался 25-летний сотрудник полиции, находившийся вне службы", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Также копы расследуют дело о наезде на парня.

Напомним, во Львове в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки сбил двоих пешеходов, а тело одного из них протянул за собой несколько километров.

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