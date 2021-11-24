Названа вероятная причина жуткого ДТП в Болгарии, в котором погибли 45 человек

ДТП в Болгарии забрало жизни 45 людей и стало крупнейшей в Европе аварией по количеству жертв за последние 10 лет / Фото Reuters

Трагическое ДТП в Болгарии с участием автобуса, в результате которого погибли 45 человек, могло произойти из-за большой скорости и наезда на дорожный знак. При трении металла образовались искры и транспортное средство сгорело за две-три минуты.

Автобус ехал со скоростью 100 км/час, при этом ошибкой водителя вероятно было движение по правой полосе трассы, где и был задет знак. В результате наезда на дорожный знак, лопнуло переднее правое колесо, и автобус загорелся. Кроме того, возле запасных шин находились канистры с маслом, которые способствовали быстрому распространению пламени, сообщает издание Tribune.

Правоохранители предполагают, что большинство погибших задохнулись внутри салона.

В Совете безопасности Перникского района пока не рассматривают версию, что водитель мог заснуть за рулем, ведь незадолго до аварии автобус заезжал на заправку.

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Как сообщал Главред, смертельное ДТП в Болгарии произошло на 31-м километре автомагистрали Струма около трех часов ночи 23 ноября.

В результате аварии транспортное средство загорелось. Погибли 45 человек. Среди жертв - 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они госпитализированы.

Директор национальной следственной службы Борислав Сарафов уточнил, что тела погибших обгорели до неузнаваемости. Личности жертв специалисты смогут установить только после проведения анализа ДНК.

Отметим, страшная авария с автобусом в Болгарии стала крупнейшим ДТП в Европе по количеству жертв за последние 10 лет. В последний раз авария с подобным количеством жертв произошла в 2015 году во Франции. Тогда в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 43 человека. Еще одна масштабная авария произошла недавно в Португалии. Там 29 туристов из Германии погибли в результате аварии автобуса на горном острове Мадейра.

Как сообщал Главред, в августе, в Киеве произошло серьезное ДТП с автобусом сообщением Кишинев-Москва. Транспортное средство перевернулось буквально в нескольких метрах от бензовоза, который стоял на АЗС. В результате аварии пострадали 18 человек.

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