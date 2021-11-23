"Картина страшная, тела обуглены": число жертв огненного ДТП с автобусом в Болгарии может возрасти

В Болгарии попал в аварию и загорелся автобус с пассажирами / Фото Reuters

Число жертв смертельного ДТП с пассажирским автобусом в Болгарии может увеличиться, сообщил вице-премьер, министр внутренних дел технического правительства страны Бойко Рашков.

По его словам, не исключено, что в загоревшемся автобусе находилось больше пассажиров, чем указано в списках, пишут Вести.

"Картина страшная, тела погибших буквально обуглены, поэтому сейчас нам трудно назвать их точное число. На экскурсию в Стамбул выезжало четыре автобуса из Северной Македонии, возможно, что туристы могли пересаживаться из одного автобуса в другой, и в загоревшемся автобусе находилось больше пассажиров, чем указано в списках", - сказал Рашков.

Директор национальной следственной службы Борислав Сарафов уточнил, что, по предварительным данным, в автобусе находились 52 человека. 45 из них, в том числе 12 детей, погибли. Семь пассажиров госпитализированы. Об окончательном числе погибших можно будет говорить после детального осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов.

"Трагедия невиданных для нас масштабов, тела обгорели до неузнаваемости", - добавил Сарафов.

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По его словам, "рассматриваются две основные версии причин происшествия - ошибка водителя или внезапная техническая неисправность".

Как сообщал Главред, смертельное ДТП в Болгарии произошло на 31-м километре автомагистрали Струма около трех часов ночи 23 ноября.

В результате аварии транспортное средство загорелось. Погибли 45 человек. Среди жертв - 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они госпитализированы. Их состояние не тяжелое.

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