УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Картина страшная, тела обуглены": число жертв огненного ДТП с автобусом в Болгарии может возрасти

23 ноября 2021, 10:01
Прослушать новость
Остановить

Попал в аварию и загорелся автобус с туристами, который ехал на экскурсию в Стамбул из Северной Македонии. Погибли 45 человек, в том числе 12 детей.

1637654246-7487.JPG
В Болгарии попал в аварию и загорелся автобус с пассажирами / Фото Reuters

Число жертв смертельного ДТП с пассажирским автобусом в Болгарии может увеличиться, сообщил вице-премьер, министр внутренних дел технического правительства страны Бойко Рашков.

По его словам, не исключено, что в загоревшемся автобусе находилось больше пассажиров, чем указано в списках, пишут Вести.

"Картина страшная, тела погибших буквально обуглены, поэтому сейчас нам трудно назвать их точное число. На экскурсию в Стамбул выезжало четыре автобуса из Северной Македонии, возможно, что туристы могли пересаживаться из одного автобуса в другой, и в загоревшемся автобусе находилось больше пассажиров, чем указано в списках", - сказал Рашков.

Директор национальной следственной службы Борислав Сарафов уточнил, что, по предварительным данным, в автобусе находились 52 человека. 45 из них, в том числе 12 детей, погибли. Семь пассажиров госпитализированы. Об окончательном числе погибших можно будет говорить после детального осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов.

"Трагедия невиданных для нас масштабов, тела обгорели до неузнаваемости", - добавил Сарафов.

Реклама

По его словам, "рассматриваются две основные версии причин происшествия - ошибка водителя или внезапная техническая неисправность".

  • ДТП с автобусом в Болгарии
    ДТП с автобусом в Болгарии Фото Reuters
  • ДТП с автобусом в Болгарии
    ДТП с автобусом в Болгарии Фото Reuters
  • ДТП с автобусом в Болгарии
    ДТП с автобусом в Болгарии Фото Reuters
  • ДТП с автобусом в Болгарии
    ДТП с автобусом в Болгарии Фото Reuters

Как сообщал Главред, смертельное ДТП в Болгарии произошло на 31-м километре автомагистрали Струма около трех часов ночи 23 ноября.

В результате аварии транспортное средство загорелось. Погибли 45 человек. Среди жертв - 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они госпитализированы. Их состояние не тяжелое.

Читайте также:

viber
ДТП новости Болгарии ДТП новости
Сейчас вы просматриваете новость ««Картина страшная, тела обуглены»: число жертв огненного ДТП с автобусом в Болгарии может возрасти». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Готовьтесь к аномалии: синоптик удивил неожиданным прогнозом на зимуГотовьтесь к аномалии: синоптик удивил неожиданным прогнозом на зиму Они приносят беду и нищету: никогда не дарите такие подаркиОни приносят беду и нищету: никогда не дарите такие подарки День сыновей 2021: теплые поздравления и чудные картинки к праздникуДень сыновей 2021: теплые поздравления и чудные картинки к празднику День ангела Михаила: душевные поздравления и милые картинки к праздникуДень ангела Михаила: душевные поздравления и милые картинки к празднику "Опять выгреб?", "Не напрягайся, ваза треснет": Гончаренко и Лещенко пособачились в Сети"Опять выгреб?", "Не напрягайся, ваза треснет": Гончаренко и Лещенко пособачились в Сети
10:56

Украинцев предупредили о рекордном подорожании мяса: "Это продовольственная катастрофа"

10:54

Поговорил по телефону и выбросился в окно: подробности трагедии с COVID-пациентом под ЛуцкомВидео

10:29

США вооружат Украину комплексами Stinger, Javelin и вертолетами - CNNВидео

10:17

Пьяный активист "Дорожного контроля" сбил женщину в Виннице

10:01

"Картина страшная, тела обуглены": число жертв огненного ДТП с автобусом в Болгарии может возрастиФотоВидео

Реклама
09:57

"В одном белье шел искать маму": на Киевщине женщина бросила 2-летнего сына и ушла пьянствовать

09:53

"13 лет сами себя не отсидят": в Украине напомнили Януковичу об ожидающем его срокеВидео

09:47

Когда день Святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дня

09:44

Уцелевший в трагедии Ан-26 курсант остался без обещанной квартиры и просит Зеленского о помощиВидео

09:30

Как в Новый год 2022 угодить Тигру, чтобы он принес в дом счастье и благополучие

09:15

Мать-рекордсменка из Киева помогла выкормить 150 младенцевВидео

09:06

США ввели новые санкции против Северного потока-2: в Москве их назвали "недопустимыми"Видео

08:47

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 с тигром, который позволит поверить в сказкуФото

08:43

"Отдал свою кислородную маску ребенку": в Киеве пожарный вынес малыша из пылающего домаВидео

08:40

Сегодня в Украине ударят морозы, Киев готовится к снегопаду: прогноз погоды на 23 ноября

08:38

Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине

08:32

Проект "Стена": зачем вдруг понадобилось тратить на него 17 миллиардовмнение

08:29

Гороскоп на сегодня 23 ноября 2021: Львам – везение, Девам – крупный скандал, Козерогам – вещие сныВидео

08:28

Коронавирус в Украине 23 ноября: за сутки более 12 тысяч новых COVID-случаев и 720 смертейВидео

08:21

Настоящий кладезь полезных веществ: 6 причин полюбить цветную капусту

Реклама
08:01

"Путин поймал кураж": Климкин оценил вариант вторжения РФ в Украину

07:57

Привет из СССР или прощай будущее: ТОП-7 вещей нищеты, от которых нужно срочно избавитьсяВидео

07:39

Страшное смертельное ДТП в Болгарии: в автобусе на трассе сгорели заживо 45 человекВидео

07:25

Новый опасный челлендж в соцсетях: 10-летняя девочка проглотила магнитные шарики и чуть не умерлаВидео

06:46

Роман Цимбалюк. В Кремле учуяли, чем пахнет кулак НАТОВидеоблоги

06:39

МВФ выделил Украине транш на 700 млн долларовВидео

06:22

Над Россией навис топор новых санкций США: заставит ли это Кремль отказаться от наступления на Украинумнение

06:14

Самые лучшие идеи для обустройства балкона: как сделать просторную зону из минимальной площадиФотоВидео

05:40

Вкуснейший закусочный торт на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВидео

05:30

От орехов до сушеных водорослей: ТОП-20 здоровых перекусов для офиса

05:18

Украину атакует мощный циклон: синоптик предупредил о неожиданной аномалииВидео

05:05

Как убедиться, что яйца свежие и еще 6 кухонных лайфхаков, которые облегчат вашу жизнь

04:52

Медик пояснила, к чему приводит тело полный отказ от сахара

04:51

23 ноября церковный праздник – День святого Георгия Победоносца: запреты дня и душевные поздравления

04:25

MARUV спутали с Хюррем-султан в новом дэнс-видеоВидео

04:18

Newsader. Путин струсит, или Почему большая война против Украины маловероятнаВидеоблоги

04:14

"Всё рванёт": астролог назвала год краха России

03:41

С чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса - ответ диетологаВидео

02:17

Ученые составили топ-3 привычек, которые продлевают жизнь

01:56

В Сети появилось последнее фото Валерия Гаркалина

Реклама
01:55

Пенсионерам в Украине с декабря увеличат выплаты: кого ждет прибавкаВидео

01:50

Польза или вред: ученые выяснили, как кофе и чай влияют на здоровье человекаВидео

01:47

Запад готов биться за Украину с Россией: в Минобороны объявили о решительном контрударе по МосквеВидео

01:05

Как навести идеальную чистоту в доме: 10 секретов правильной уборкиВидео

00:38

Прыгнул на стол и стал звездой Сети: в Грузии кот в прямом эфире прервал политическое шоуВидео

00:12

Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Георгия Победоносца и как не попасть в бедуВидео

22 ноября, понедельник
23:37

Северный поток-2 станет ударом по Германии: Украина предупредила Берлин о последствиях запуска трубыВидео

23:18

Актер с "самым большим мужским достоинством в мире" показал свой половой орган в эфире утреннего шоуВидео

23:04

Они приносят беду и нищету: никогда не дарите такие подаркиВидео

22:58

Смертельная опасность веерных отключений электричества: в Одессе могут погибнуть люди на кислородеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять