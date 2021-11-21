Не поделили девушку: в Днепре произошла массовая драка, было привлечено 11 экипажей полиции

Также на месте происшествия было четыре бригады скорой помощи.
В ночь с 19 на 20 ноября в Днепре возле одной из гостиниц случилась массовая драка. Конфликт начался между двумя парнями, которые не поделили девушку, и пытались разобраться между собой.
Инцидент случился на Сичеславской Набережной в баре Lounge Terrace 33 в районе гостиницы "Днепропетровск"и закончился стрельбой и поножовщиной.
Как сообщает "Днепр оперативный", бывший и нынешний возлюбленные девушки начали драться в туалете, а затем один из них позвал на помощь своих родителей, которые приехали с "подмогой" и оружием.
В результате произошло несколько выстрелов в воздух. Предварительно, стреляли из автомата Калашникова.
На место происшествия прибыли 11 экипажей полиции и четыре бригады медиков "скорой помощи". Пострадавшие получили небольшие ссадины и порезы. Серьезных травм ни у кого не было.
Также известно, что две компании отдыхали в баре. В одной из них была бывшая девушка парня из другой компании.
Напомним, на Львовщине, мужчина ворвался в помещение больницы. Неизвестный разгромил весь первый этаж и избил пациентов.
По данным главы Комарновской громады Игоря Черевичника, у нападающего были проблемы с психическим здоровьем. Мужчина ворвался в помещение больницы и набросился на пациентов, большинство из которых – это немощные женщины.
Читайте также:
- Пьяный коп полез в драку: появилась неожиданная версия смертельных разборок в Чернигове
- Под Львовом в ночной драке убили бизнесмена, еще один мужчина скончался в больнице
- Массовая драка в Ровно закончилась похищением маршрутки с пассажирами
- "Я - Михалок, имидж предполагает драку": лидер Ляписа Сергей Михалок высказался о конфликте в Полтаве
- В зале Киевсовета депутаты устроили драку: СМИ узнали причину