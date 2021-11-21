Не поделили девушку: в Днепре произошла массовая драка, было привлечено 11 экипажей полиции

Пострадавшие получили незначительные травмы / Скриншот

В ночь с 19 на 20 ноября в Днепре возле одной из гостиниц случилась массовая драка. Конфликт начался между двумя парнями, которые не поделили девушку, и пытались разобраться между собой.

Инцидент случился на Сичеславской Набережной в баре Lounge Terrace 33 в районе гостиницы "Днепропетровск"и закончился стрельбой и поножовщиной.

Как сообщает "Днепр оперативный", бывший и нынешний возлюбленные девушки начали драться в туалете, а затем один из них позвал на помощь своих родителей, которые приехали с "подмогой" и оружием.

В результате произошло несколько выстрелов в воздух. Предварительно, стреляли из автомата Калашникова.

На место происшествия прибыли 11 экипажей полиции и четыре бригады медиков "скорой помощи". Пострадавшие получили небольшие ссадины и порезы. Серьезных травм ни у кого не было.

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Также известно, что две компании отдыхали в баре. В одной из них была бывшая девушка парня из другой компании.

Напомним, на Львовщине, мужчина ворвался в помещение больницы. Неизвестный разгромил весь первый этаж и избил пациентов.

По данным главы Комарновской громады Игоря Черевичника, у нападающего были проблемы с психическим здоровьем. Мужчина ворвался в помещение больницы и набросился на пациентов, большинство из которых – это немощные женщины.

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