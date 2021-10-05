УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пьяный коп полез в драку: появилась неожиданная версия смертельных разборок в Чернигове

5 октября 2021, 16:17
Прослушать новость
Остановить

Конфликт между Артуром Ерохиным и группой молодежи вспыхнул у входа в супермаркет.

Подозреваемый на скамье подсудимых / cn.npu.gov.ua

Погибший капитан полиции, который скончался в ходе разборок в Чернигове с группой подростков, первым проявил агрессию, при этом он был нетрезв, заявила мать одного из задержанных Людмила Сапожникова.

Женщина сообщила подробности конфликта со слов ее сына. Она говорит, что конфликт вспыхнул у входа в супермаркет, передает Суспильне.

Сапожникова рассказала, что конфликт начался после того, как подростки приехали из центра, зашли в магазин и собирались проводить девушек.

По ее словам, Ерохин первый начал драку с одним из подростков не зная, что он находится со своими товарищами.

"Первым ударил полицейский. Он пьяный полез к подросткам, какой реакции он ожидал? Он думал, что Ярослав один", – рассказала Сапожникова.

Реклама

В то же время она говорит, что задержанные подростки раскаиваются в своих действиях и просят прощения за действия.

"Никто не отрицает жестокость подростков", - добавила Сапожникова.

Читайте также"Вдесятером на одного": опубликовано новое видео смертельных разборок в Чернигове с копами

Смертельные разборки в Чернигове: как погиб капитан Артур Ерохин

Ранее сообщалось, что в Чернигове произошел конфликт между двумя правоохранителями и группой неизвестных. В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело одного из копов - капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, тоже капитан - его доставили в реанимацию.

Позднее в Сети было опубликовано видео смертельной экзекуции в Чернигове, в результате которой погиб коп.

В Сети появились новые подробности гибели в Чернигове 30-летнего капитана полиции Артура Ерохина. Сообщалось, что подростки убили копа после замечания в магазине.

После этого свидетели разборок в Чернигове копов обвинили в игноре вызова на место убийства.

Кроме того, всплыли новые детали расправы в Чернигове, а также еще одно видео смертельной драки.

Добавим, что решением суда были арестованы все подозреваемые в убийстве полицейского. Во время досудебного расследования они будут находиться в СИЗО.

viber
новости Чернигова
Сейчас вы просматриваете новость «Пьяный коп полез в драку: появилась неожиданная версия смертельных разборок в Чернигове». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый вкусный и быстрый рецепт хачапури: готовить всего 15 минутСамый вкусный и быстрый рецепт хачапури: готовить всего 15 минут Покровская суббота в октябре 2021: когда, что нельзя и можно делать в этот день, молитваПокровская суббота в октябре 2021: когда, что нельзя и можно делать в этот день, молитва Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт"Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт" В Украине резко подскочила стоимость газа: опубликованы новые ценыВ Украине резко подскочила стоимость газа: опубликованы новые цены "Покупки считаем не деньгами, а гонорарами": Кухар рассказала о шопоголизме и зависти коллег"Покупки считаем не деньгами, а гонорарами": Кухар рассказала о шопоголизме и зависти коллег

Последние новости

17:04

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни

16:59

Трагедия в Польше: семилетний украинец умер во время семейной ссоры

16:43

Во Львове парень обиделся на девушку и кинул ее интимные фото в Viber-чат

16:19

В Мининфраструктуры представили стратегию реформирования Укртрансбезпеки

16:17

Пьяный коп полез в драку: появилась неожиданная версия смертельных разборок в Чернигове Видео

Реклама
16:16

Многотысячный штраф или тюрьма: как украинцев накажут за поддельные COVID-сертификаты и тесты

15:52

Без COVID-сертификата или ПЦР-теста не приходить: в Киеве усилили карантин Видео

15:50

Сбила столб и чуть не наехала на пешеходов: в Киеве судью наказали штрафом в 850 гривен Видео

15:42

"Ты ж у меня не танцовщица": папа Джамалы дал оценку ее танго на Танцях з зірками Видео

15:40

В Украину вернется лето: астролог рассказал о погоде в октябре-2021

15:34

На посошок: Саакашвили задержали во время застолья Видео

15:22

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли стильные мужские стрижки, сила которых в непринужденности Фото

15:21

Пик будет в середине октября: в Минздраве сообщили, когда волна коронавируса пойдет на спад

15:00

Гороскоп на 6 октября 2021 для всех знаков Зодиака: фатальная ошибка или фантастический день

14:54

В Минздраве растолковали, кому вакцинация от коронавируса противопоказана

14:25

Дорофеева в кислотных мини-шортиках призналась в необычной фобии

14:11

Когда день кадровика 2022 в Украине: дата, как будем отмечать

14:06

По программе "Большая стройка" Зеленского уже создано 215 школ и садиков

14:02

В Тернополе погибла юная школьница: подозревают, что повесилась

14:00

Инфекционист развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных Видео

Реклама
13:17

Главный санврач рассказал, есть ли план колоть украинцев третьей дозой вакцины от COVID-19

12:51

Снег в октябре: украинцам назвали даты резкой перемены погоды Видео

12:38

Данилов рассказал, когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19

12:21

"Вдесятером на одного": опубликовано новое видео смертельных разборок в Чернигове с копами Видео

12:05

"Мы уронили вообще всё, Марк, честно!": самые яркие фотожабы на сбой Facebook, Instagram и WhatsApp Фото Видео

11:59

Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний парламента Видео

11:40

"Личный узник Путина": Саакашвили написал открытое письмо Зеленскому

11:14

В Харькове грузовик на "зебре" сбил двоих детей: один мальчик погиб, второй - в тяжелом состоянии

10:50

Когда День защитника Украины в 2021 году: дата, будет ли выходной

10:22

Немецкий регулятор обратился с жестким требованием к компании-оператору Северного потока-2 Видео

10:20

В кафе и метро – по COVID-сертификату: Кличко предупредил об угрозе локдауна в Киеве Видео

10:17

На Волыни пьяные ромы избили ветерана АТО: извинялись, стоя на коленях Видео

09:54

Поженились после школы и уехали в Польшу: СМИ выяснили подробности смертельного ДТП с украинцами

09:48

Детей "посадили на поводок": в Виннице мамаша выгуливала малышей, пристегнутых ремешком

09:23

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

09:21

"Сняли деньги и взяли кредит": в Сети предупредили клиентов ПриватБанка о новом мошенничестве

09:21

Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие

09:04

Всемирный день учителя 2021: душевные поздравления и картинки к празднику

08:53

Гороскоп на 5 октября 2021 для всех знаков зодиака: трудности, долги или успех во всем Видео

08:32

Коронавирус в Украине 5 октября: число жертв болезни за сутки превысило 300 человек Видео

Реклама
08:30

Угрожали пострадавшей, выбили из рук телефон: в Киеве пьяная компания на джипе протаранила авто

08:30

"Фейковый" меморандум: почему тарифы на отопление и горячую воду все равно взлетят мнение

08:11

Пришлось использовать болгарку: в Facebook назвали причину масштабного сбоя Видео

07:13

Погода в Украине 5 октября: синоптик предупредил о порывистом ветре и туманах Видео

06:43

Академик объяснил, когда будет необходима третья доза вакцины против COVID-19

06:23

Грузия "сдала" Зеленского из-за ареста Саакашвили мнение

05:40

Страхи и страсти Путина: астролог раскрыл истинную сущность президента РФ

05:26

Угроза преждевременной смерти: эксперт назвала топ вредных молочных продуктов

05:25

Диетолог рассказала о пользе квашеных овощей: сколько их можно есть в день

04:57

В октябре "взлетят" цены на газ: кому и где поднимут тарифы Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять