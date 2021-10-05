Пьяный коп полез в драку: появилась неожиданная версия смертельных разборок в Чернигове

Подозреваемый на скамье подсудимых / cn.npu.gov.ua

Погибший капитан полиции, который скончался в ходе разборок в Чернигове с группой подростков, первым проявил агрессию, при этом он был нетрезв, заявила мать одного из задержанных Людмила Сапожникова.

Женщина сообщила подробности конфликта со слов ее сына. Она говорит, что конфликт вспыхнул у входа в супермаркет, передает Суспильне.

Сапожникова рассказала, что конфликт начался после того, как подростки приехали из центра, зашли в магазин и собирались проводить девушек.

По ее словам, Ерохин первый начал драку с одним из подростков не зная, что он находится со своими товарищами.

"Первым ударил полицейский. Он пьяный полез к подросткам, какой реакции он ожидал? Он думал, что Ярослав один", – рассказала Сапожникова.

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В то же время она говорит, что задержанные подростки раскаиваются в своих действиях и просят прощения за действия.

"Никто не отрицает жестокость подростков", - добавила Сапожникова.

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Смертельные разборки в Чернигове: как погиб капитан Артур Ерохин

Ранее сообщалось, что в Чернигове произошел конфликт между двумя правоохранителями и группой неизвестных. В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело одного из копов - капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, тоже капитан - его доставили в реанимацию.

Позднее в Сети было опубликовано видео смертельной экзекуции в Чернигове, в результате которой погиб коп.

В Сети появились новые подробности гибели в Чернигове 30-летнего капитана полиции Артура Ерохина. Сообщалось, что подростки убили копа после замечания в магазине.

После этого свидетели разборок в Чернигове копов обвинили в игноре вызова на место убийства.

Кроме того, всплыли новые детали расправы в Чернигове, а также еще одно видео смертельной драки.

Добавим, что решением суда были арестованы все подозреваемые в убийстве полицейского. Во время досудебного расследования они будут находиться в СИЗО.