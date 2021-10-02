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Нападение на копов в Чернигове: один капитан полиции погиб, второй - в реанимации

2 октября 2021, 12:13
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По словам очевидцев, на месте ЧП было много крови. Погибший и пострадавший служили в одном отделе. На момент нападения они были не на службе.

Национальная полиция
В Чернигове обнаружили тело капитана полиции/ УНИАН

В Чернигове произошел конфликт между двумя правоохранителями и группой неизвестных. В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело одного из копов - капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, тоже капитан - его доставили в реанимацию.

У обоих полицейских были травмы головы, пишут vesti.ua со ссылкой на источники в полиции. По словам очевидцев, на месте ЧП было много крови.

Полиция уже установила личности четырех человек, которые напали на полицейских. Двое уже доставлены в отделение полиции. Еще двоих разыскивают.

Причины конфликта, которые привели к трагедии, на данный момент неизвестны.

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Следствие продолжается. Правоохранители изучают видео с камер наблюдения, установленных в районе.

Погибший и пострадавший служили в одном отделе. На момент происшествия они были не на службе.

Как сообщал Главред, в июле в Сумской области неизвестные напали на пограничный наряд. Инцидент произошел на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области.

Во время нападения трое неизвестных нанесли телесные повреждения двум пограничникам. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

Позже стало известно, что Государственное бюро расследований готовит подозрения двоим сотрудникам Службы безопасности Украины, которые совершили нападение и отобрали оружие у пограничного наряда в Сумской области у границы с РФ.

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