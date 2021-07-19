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Избили и отобрали автоматы: в ГБР рассказали подробности нападения СБУшников на пограничников

19 июля 2021, 15:33
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Сотрудники СБУ спровоцировали конфликт с пограничниками, завязалась драка.

У пограничников отобрали оружие в Сумской области / dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований готовит подозрения двоим сотрудникам Службы безопасности Украины, которые совершили нападение и отобрали оружие у пограничного наряда в Сумской области у границы с РФ.

Следствием установлено, что в ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата срочной службы осуществляли дежурство на автомобиле близ села Рясное Сумского района, сообщили в ГБР.

Подчеркивается, что к пограничникам в 1:30 ночи подъехал другой автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении.

Позднее в кукурузном поле правоохранители обнаружили 2 автомата пограничников, а 2 магазина с патронами нашли вблизи отделения инспекторов пограничной службы Славгород отдела пограничной службы Краснополье Сумского пограничного отряда.

/ dbr.gov.ua

Отметим, что нападавшими оказались сотрудники СБУ. Совместно с представителями Службы работники ГБР задержали двух сотрудников СБУ, третий - проходит как свидетель.

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"Во взаимодействии с СБУ проводятся следственные и оперативные действия. В ближайшее время работникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

/ dbr.gov.ua

Добавим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области неизвестные напали на пограничный наряд, правоохранители разыскивают злоумышленников.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области. Неизвестные напали на пограничный наряд. Во время нападения трое неизвестных нанесли телесные повреждения двум пограничникам.

Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

СБУ пограничники Госпогранслужба новости Украины новости Сум
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