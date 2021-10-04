Убили копа после замечания в магазине: всплыли новые детали расправы в Чернигове

Артур Ерохин с семьей / Facebook В.Ерохиной

Появились новые подробности гибели в Чернигове 30-летнего капитана полиции Артура Ерохина, которого до смерти забила группа подростков после ссоры в магазине.

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено, что конфликт начался в продуктовом магазине АТБ около 23.30 1 октября (такое время стоит на камере).

На видео видно, что мужчину молодые люди тянут по полу, обшарили его одежду, возможно на наличие денег и документов, достали из брюк ремень, сняли куртку чёрного цвета, в руках одного из нападавших при этом была куртка ярко-жёлтого цвета.

Продавцы молча на это смотрят, охрана не реагирует, лишь одна из покупательниц поинтересовался в чем дело и ушла. С молодыми людьми была девушка, но затем быстро вышла из магазина, она писала сообщения в пабликах от имени Дарья, что полицейские сделали замечание ее друзьям.

С погибшим полицейским попрощаются 4 октября

Один из пострадавших скончался на месте - 30-летний Ерохин Артур Андреевич, у него осталась жена Вероника и 2 детей - сын Святослав и дочь Каролина.

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Согласно данным декларации Артура он был старший оперуполномоченный отдела по борьбе преступлений связанными с торговлей людьми.

"Ты подарил самое большое богатство ... Этих прекрасных, золотых два сердечка. Я все выдержу!! Я сильная!!! Честно!!!! Я обещаю!!! Все ради них!!!! Мы не забудем тебя НИКОГДА!!! ты рядом будешь .. я знаю ..я верю ... ты будешь с небес нам помогать. Наш ангел .... Настоящие отцы в наше время-это все же редкость ", - написала на своей странице в Facebook жена Артура Ерохина Вероника.

Близкие семьи сообщили, что 4 октября в 13.30 часов состоится прощание с Артуром Ерохиным в морге Чернигова, похороны пройдут в 14:30 часов в церкви у кладбища Яцево.

Что говорят знакомые об убитом копе

Соседка родителей Артура Ерохина Нина Чунту из села Колодистое Уманского района Черкасской области рассказала о том, что известие о смерти полицейского потрясла всех односельчан.

"Моя дочь училась в школе вместе с Артуром в старших классах, его родители Андрей и Вера переехали сюда, когда Артур был подростком. Это очень трудолюбивая и добрая семья. Артур - не единственная ребенок в семье, у него еще есть младшая сестра Анжелика, она сейчас живет за границей", рассказала женщина Gorod.cn.ua.

/ Facebook В.Ерохиной

Чунту уточнила, что большинство родственников семьи со стороны Андрея живут в Умани.

"Последний раз видела Артура, дней 5 назад, когда он приезжал к родителям, будучи в отпуске. Он всегда малышей брал с собой, они, если не ошибаюсь - погодки. Когда были маленькие - он всегда с колясочкой, как выросли, с рук их спускал, и в соседских детей тоже очень хорошо относился", - отметила она.

"На тот момент, когда мы узнали о том, что произошло, отец Артура был в рейсе, он дальнобойщик, часто бывает за границей, а мама так кричала у себя в доме, у нее же из близких тоже почти никого нет - брат и сестра умерли. Она поехала в Чернигов вчера, как раз приехал знакомый из Одессы и повез ее на своей машине", - добавила знакомая убитого.

Что известно о состоянии пострадавшего полицейского

Второго пострадавшего доставили в реанимацию. Сейчас он находится в областной больнице. Эту информацию подтвердил генеральный директор областной больницы Андрей Жиденко. Состояние полицейского комментировать отказался ссылаясь на право на медицинскую тайну. На странице "Чернигов оперативный" в Facebook родственница милиционера Ольга Савон сообщила, что сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.

Добавим, что в Сети опубликовали фото подозреваемых в убийстве полицейского.

/ /t.me/truexanews

Ранее сообщалось, что в Чернигове произошел конфликт между двумя правоохранителями и группой неизвестных. В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело одного из копов - капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, тоже капитан - его доставили в реанимацию.

У обоих полицейских были травмы головы. По словам очевидцев, на месте ЧП было много крови.