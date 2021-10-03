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Гопники убивали копа под смех и улюлюканье: опубликовано видео смертельной экзекуции в Чернигове

3 октября 2021, 15:55
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В преступлении подозреваются шесть человек, все они задержаны, им светит пожизненное заключение.

В Чернигове полицейский скончался в результате жестокого избиения / cheline.com.ua

Появились новые детали жестокого избиения в Чернигове группой молодых людей двоих полицейских, один из которых скончался в результате полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью.

Молодые люди забили до смерти полицейского на массиве Масаны, при этом снимали избиение на свои телефоны, сообщает местное издание Чеline.

Видео уже попало в Сеть. Его разместил их на своей странице в Facebook пользователь Сергей Головня.

В преступлении подозреваются шесть человек, всех сейчас задержаны. Задержанные - 2002-2004 годов рождения, половина из которых – несовершеннолетние, добавляет издание.

Отметим, что на опубликованном видео запечатлено, что двое жестоко избитых полицейских лежат на земле. Они находятся в полуобмарочном состоянии. У обоих видны сильные повреждения головы, лица залиты кровью. Также возле них можно увидеть лужи крови.

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Вокруг них находится группа молодых людей. Они продолжают избивать своих жертв несмотря на то, что полицейские уже не оказывают сопротивления. Напавшие на копов сопровождают действия веселыми репликами и комментариями, а также демонстрируют на камеру свои руки, залитые кровью.

Внимание!Видео содержит сцены насилия и жестокости. Кадры 18+.

Что известно о погибшем полицейском

В Сети пишут, что убитым оказался сотрудник миграционной полиции Артур Ерохин. У него остались жена и двое маленьких детей. Подозреваемыми оказались студенты. Их уже идентифицировали и допрашивают.

"Им светит пожизненное заключение. По пьяни, а возможно и наркоте, погубили чужие жизни и свои тоже", - отмечают в Сети.

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Ранее сообщалось, что в Чернигове произошел конфликт между двумя правоохранителями и группой неизвестных. В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело одного из копов - капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, тоже капитан - его доставили в реанимацию.

У обоих полицейских были травмы головы. По словам очевидцев, на месте ЧП было много крови.

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