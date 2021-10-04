Полицейского забивали толпой: в Чернигое копов обвинили в игноре вызова на место убийства

Место жестокого убийства полицейского в Чернигове / cheline.com.ua

Появились новые подробности в деле об убийстве в Чернигове 30-летнего капитана полиции Артура Ерохина, который умер после избиения группой молодых людей.

Его коллегу Владимира Савона обнаружили в бессознательном состоянии. По данному факту задержаны 4 человека, 3 из которых несовершеннолетние, им уже объявлено подозрение, пишет местное издание Gorod.cn.ua.

Новые детали жестокого убийства полицейского

В Сети пишут, что полицейских молодые люди избили после того, как один из них попытался выяснить с копом отношения в формате один на один.

"Один из них проиграл в равной битве, а затем позвал подкрепление в лице пяти друзей, которые взялись толпой бить полицейских", — сообщается в публикации.

Реклама

Что известно о пострадавшем правоохранителе

Владимир Савон, который является коллегой погибшего Ерохина , числится старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Владимир Савон c дочерью

Он находится в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии. Согласно данным его декларации у него есть дочь Николь.

Читайте такжеГопники убивали копа под смех и улюлюканье: опубликовано видео смертельной экзекуции в Чернигове

Убийство копа: почему не реагировала полиция и охрана

Как уточняет издание Gorod.cn.ua, по словам очевидцев, как минимум 2 экипажа патрульных полицейских, до того, как Артур Ерохин умер, приезжали по вызову из-за конфликта этих молодых с правоохранителями, однако на случившееся не отреагировали.

Также подчеркивается, что, что сеть магазинов АТБ охраняет фирма Явир-2000. В филиале компании в Чернигове сообщили, что в ту ночь вызов на тревожную кнопку не поступал. В охранной компании сказали, что сами шокированы, что вызова из-за такого инцидента не было.

Читайте такжеУбили копа после замечания в магазине: всплыли новые детали расправы в Чернигове

Ранее сообщалось, что в Чернигове произошел конфликт между двумя правоохранителями и группой неизвестных. В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело одного из копов - капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, тоже капитан - его доставили в реанимацию.

У обоих полицейских были травмы головы. По словам очевидцев, на месте ЧП было много крови.