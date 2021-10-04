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20 ударов в голову: в Чернигове избитого до полусмерти копа ограбили прохожие - детали расправы

4 октября 2021, 15:00
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Задержанный 17-летний Дмитрий Туник рассказал, кто наносил Артуру Ерохину смертельные удары в голову.

В Чернигове проходит суд над подозреваемыми в убийстве / cn.npu.gov.ua

По предварительной информации, в Чернигове группа молодых людей в ходе конфликта нанесла одному из полицейских более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия.

Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями, сообщили в ГУ НП Черниговской области.

Правоохранителями открыто уголовное производство по п.12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В ходе неотложных следственных действий правоохранители доставили в Черниговский районный отдел полиции шестерых парней.

Четверым из них, кто непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые - жители Чернигова, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему - 18.

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Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему жителю Чернигова, который забрал сумку одного из пострадавших.

Подозреваемых полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Что говорят в суде задержанные

В Деснянском районном суде Чернигова проходит заседание по избранию меры пресечения всем подозреваемым, передает Сheline.

17-летний Дмитрий Туник, один из подозреваемых в убийстве полицейского Артура Ерохина, в суде отрицает свое участие в избиении. Говорит, что был лишь свидетелем.

По его словам, с начала конфликта он не видел. Его троюродный брат Ярослав (один из подозреваемых, - ред.) был в магазине. Дмитрий в это время пошел в туалет за магазином.

/ cn.npu.gov.ua

"Когда я уже уходил, выбегает подруга Ярослава и говорит, что брата бьют. Я побежал и увидел, что у него синяк, гематома", - сказал Туник.

Он также утверждает, что не участвовал в избиении, а якобы один раз толкнул полицейского, чтобы тот перестал нападать на его брата Ярослава.

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Кто убивал Артура Ерохина: показания подозреваемого

Туник говорит, что смертельные удары же полицейскому наносили трое - Ярослав, Александр и Илья.

"Илья нанес больше ударов. Бил в голову 7 раз, это то, что я видел. Я был так же свидетель, как и другие люди, которые были рядом. Тогда их следует так же надо судить за то, что они не оказывали помощь", - сказал он.

Также, по его словам, убивать Артура Ерохина они не хотели. "Почему ушел с места происшествия? Был уверен, что оба живы, мы это проверили. Мы никак не хотели смерти, вообще", - сказал Туник.

По словам прокурора Игоря Савицкого, при задержании у Дмитрия Туника изъяли куртку со следами крови. Также на его непосредственное участие в избиении полицейского указал один из свидетелей.

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Ранее сообщалось, что в Чернигове произошел конфликт между двумя правоохранителями и группой неизвестных. В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело одного из копов - капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, тоже капитан - его доставили в реанимацию.

У обоих полицейских были травмы головы. По словам очевидцев, на месте ЧП было много крови.

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