Массовая драка в Ровно закончилась похищением маршрутки с пассажирами

/ скриншот с видео

В Ровно на вокзале произошла массовая драка. Ее участники, чтобы убежать от полиции, пытались украсть маршрутку с пассажирами в салоне.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 октября, сообщает rivnepost.rv.ua со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Ровенской области Оксану Юрченко.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него на автовокзале украли куртку, в которой были деньги и мобильный телефон. Когда полиция прибыла на место происшествия, то там уже была массовая драка, в которой участвовали восемь мужчин.

Во время задержания одного из участников драки к правоохранителю подбежал 23-летний брат-двойник хулигана и напал на патрульного.

Читайте такжеПод Киевом устроили драку со стрельбой за место в такси: "Не смогли определиться, кто поедет первым""Вместе с тем несколько нетрезвых мужчин попытались сесть в маршрутку "Ровно-Корец". Пассажиры были против. Пока водитель маршрутки продавал билеты, один из пьяных мужчин сел за руль и попытался уехать с вокзала. Его остановили. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу", — сообщила Оксана Юрченко.

Реклама

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Ранее мы рассказывали, что в селе Великие Грибовичи под Львовом поздно вечером в пятницу, 8 октября, произошла массовая драка, в результате которой погиб 45-летний местный житель, а еще один мужчина с ранениями попал в больницу. Позже он тоже умер.

Напомним, ранее в Чернигове произошел конфликт между двумя правоохранителями и группой неизвестных. В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело одного из копов - капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, тоже капитан - его доставили в реанимацию.