Пил пиво в вагоне и буянил в поезде: в Харькове машинист метро побил пьяного пассажира

В метрополитене Харькова по факту драки машиниста и пассажира проводят служебную проверку / УНИАН

В Харькове в вагоне метро произошла драка между машинистом поезда и пассажиром, который распивал пиво и вел себя неадекватно. Машинист сделал ему замечание, после чего произошел конфликт. Другие пассажиры в драку не вмешивались. После этого машинист обматерил оппонента и вернулся в кабину. Его временно отстранили от работы, а дебошира задержала полиция.

Как сообщает местный Telegram-канал 1654, инцидент случился 15 октября. Пассажир, вероятно, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, пил пиво в вагоне, разливал спиртное и вел себя неадекватно. В один момент он также ударил по зеркалу в вагоне. Машинист сделал ему замечание, после чего произошла драка.

На кадрах видно, как машинист надавал ему тумаков. После этого машинист назвал нарушителя общественного порядка нецензурным словом, а поезд отправился по своему маршруту. Пассажиры в драку решили не вмешиваться.

Уже на следующей станции пассажира ожидали сотрудники правоохранительных органов.

По данным Newsroom, по инциденту уже проводят служебную проверку, а машинист временно отстранен от работы.

Напомним, ранее в метро Киева двое подростков под музыку и танцы закурили сигареты в вагоне метро и кричали друг другу фразу "Алкаш". В метрополитене по факту нарушения общественного порядка заявили о намерении обратиться в полицию.