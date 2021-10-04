Кричали "Алкаш" и курили в вагоне: в киевском метро подростки устроили странную выходку

В киевском метрополитене подростки курили сигареты в вагоне и снимали весь процесс на видео. Которое незамедлиительно и было опубликовано попал в Сети.

На видео четко заметно, как двое подростков под музыку танцуют и курят, а также кричат друг-другу "Алкаш".

В киевском метрополитене "Сегодня" сообщили, что по факту хулиганства обратятся с заявлением в полицию. Поскольку курить в вагоне и на станциях запрещено.

"Информация будет передана управлению полиции в метрополитене. Обычно такие выходки устраивают несовершеннолетние, но их крутизна продолжается до вызова родителей в полицию", – сообщила заместитель начальника киевского метрополитена Наталья Макогон.

Напомним, ранее в Харькове женщина похвасталась видеокадрами, на которых ее 7-летняя племянница курит кальян Женщина заявила, что это "ее школа" и неустанно твердила, что "тетя плохому не научит".

До того, летом заместитель председателя КГГА Константин Усов заявил, что в киевских маршрутках официально запрещено любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, компакт-диски, игрушки) загрязнение салона.