Под Львовом в ночной драке убили бизнесмена, еще один мужчина скончался в больнице / ua.depositphotos.com

В селе Великие Грибовичи под Львовом поздно вечером в пятницу, 8 октября, произошла массовая драка, в результате которой погиб 45-летний местный житель, а еще один мужчина с ранениями попал в больницу. Позже он тоже умер.

По данным ZAXID.NET, инцидент произошел около 22:00 возле супермаркета "Рукавичка", где двое местных жителей распивали алкогольные напитки. К ним подошел другой человек, с которым они начали ссориться и якобы его обидели.

Мужчина ушел и через некоторое время вернулся с двумя другими мужчинами, после чего началась массовая драка. В результате был убит 45-летний местный предприниматель Владимир Раинчак.

По предварительной информации, ему нанесли семь ножевых ранений. Другого раненого госпитализировали в Дублянскую городскую больницу.

Позже в Telegram-чате "Варта1" депутат ЛГС Игорь Зинкевич сообщил, что второй мужчина тоже умер.

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В полиции подтвердили факт убийства в Великих Грибовичах, однако отказались от обнародования подробностей. По информации источников издания, убийцу еще разыскивают, он имеет психические расстройства.

Справка

Село Великие Грибовичи расположено в десяти километрах от центра Львова.

Напомним, ранее в Чернигове произошел конфликт между двумя правоохранителями и группой неизвестных. В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело одного из копов - капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, тоже капитан - его доставили в реанимацию.

Чуть позже стало известно, что подростки убили копа после замечания в магазине. Их задержали. Решением суда были арестованы все подозреваемые в убийстве полицейского. Во время досудебного расследования они будут находиться в СИЗО.