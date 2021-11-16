На Львовщине мужчина ворвался в больницу и избил пациентов

во Львовской области мужчина ворвался в больницу и устроил дебош / фейсбук Игоря Черевичника

Утром во вторник, 16 ноября, в городе Комарно, что на Львовщине, мужчина ворвался в помещение больницы. Неизвестный разгромил весь первый этаж и избил пациентов.

По данным главы Комарновской громады Игоря Черевичника, у нападающего были проблемы с психическим здоровьем. Мужчина ворвался в помещение больницы и набросился на пациентов, большинство из которых – это немощные женщины, передает "Суспільне".

"Он врывался в палаты, разбивал все окна стеклянные и пластиковые, избил пациентов до крови. В результате нападения 8-10 человек получили травмы, как физические, так и психологические. Еще несколько человек успели спрятаться. Здесь все разбито. Сейчас мы ждем хирурга, который будет осматривать пациентов", – говорит Игорь Черевичник.

По предварительной информации, ворвавшийся в больницу мужчина проходил обследование в психиатрической больнице. По словам главы ТГ, в больнице нет никакой охраны, это терапевтическое отделение. Его закрывают на ночь. На будущее в больнице планируют поставить решетку.

Ранее Главред писал, что в Харькове машинист метро побил нетрезвого пассажира, который устроил дебош в вагоне. На кадрах видно, как машинист надавал ему тумаков. После этого машинист назвал нарушителя общественного порядка нецензурным словом, а поезд отправился по своему маршруту. Пассажиры в драку решили не вмешиваться.

Напомним, ранее в метро Киева двое подростков под музыку и танцы закурили сигареты в вагоне метро и кричали друг другу фразу "Алкаш". В метрополитене по факту нарушения общественного порядка заявили о намерении обратиться в полицию.

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