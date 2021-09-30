В Киеве пьяная парочка устроила жестокую драку на Крещатике / скриншот из видео

В Киеве минувшей ночью произошел инцидент на центральной улице города − Крещатике. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев оперативный" в социальной сети Facebook.

Пьяная пара устроила там "бои без правил" прямо на проезжей части.

"Бои без правил". Сумкой машет посреди Крещатика. Тут такие "движа", вот это я понимаю - ночной Киев", − говорит автор видеозаписи.

К слову, на данный момент неизвестно, чем закончился указанный инцидент − не сообщается. Представители полиции его пока официально не прокомментировали.

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Напомним, ранее в Киеве группа молодых людей устроила жестокую драку в общественном месте.

Инцидент произошел на Контрактовой площали на Подоле. Отметим, что разгоряченные молодые люди выясняли отношения на кулаках, в то же время они пустили в ход даже стулья.

До того в самом центре Киева на Майдане Незалежности произошла драка при участии нескольких десятков человек. В побоище принимали участие иностранные граждане.