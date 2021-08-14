В Киеве разборки молодежи закончились массовой дракой

Драка на Подоле / Скриншот

В Киеве группа молодых людей устроила жестокую драку в общественном месте. Инцидент произошел на Контракотовой площали на Подоле.

Отметим, что разгоряченные молодые люди выясняли отношения на кулаках, в то же время они пустили в ход даже стульями, сообщает Telegram-канал Х_Киев.

Обратим внимание, что жестокие разборки произошли вечером у входа в ресторан Пузата хата около станции метро Контрактовая площадь.

На кадрах видно, что молодчики дрались не обращая внимания на посетителей летней открытой площадки.

Добавим, что стало причиной разборок, а также есть ли пострадавшие в результате драки пока неизвестно.

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В итоге на место происшествия прибыли кареты "скорой", а также правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в самом центре Киева на Майдане Незалежности произошла драка при участии нескольких десятков человек. В побоище принимали участие иностранные граждане.

Отмечается, что участники драки пустили в ход палки, а также били друг друга ногами.