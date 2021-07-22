Лупили палками и ногами: в центре Киева иностранцы устроили грандиозную драку

Драка на Майдане Незалежности / Скриншот

В самом центре Киева на Майдане Незалежности в ночь на четверг, 22 июля, произошла драка при участии нескольких десятков человек.

В побоище принимали участие иностранные граждане, говорится в сообщении ресурса Киев оперативный.

Отмечается, что участники драки пустили в ход палки, а также били друг друга ногами.

О пострадавших в результате драки ничего не сообщается.

Также неизвестно о реакции правоохранителей и есть ли задержанные участники драки.

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"Суть этого конфликта мы не знаем и уверены, что там явно есть какая предыстория, но выглядит все это очень стремно - тупо побоище в центре Киева с участием иностранцев с палками", - говорится в подписи под опубликованным видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на станции киевского метро Крещатик подрались пассажиры.

В ходе разбоя был распылен слезоточивый газ. Люди впали в панику. На станции пришлось подключать дополнительную вентиляцию.