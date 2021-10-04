Под Киевом устроили драку со стрельбой за место в такси: "Не смогли определиться, кто поедет первым"

В результате инцидента есть раненый / УНИАН

В Броварах Киевской области конфликт между пьяными мужчинами из-за места в такси закончился стрельбой. Пострадавший получил ранение в область груди.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киевщины, оба участники инцидента были навеселе. Мужчины одновременно вызвали такси, а когда приехали авто, они не смогли определиться, кто поедет первым.

"В результате конфликта, который перерос в драку, один из мужчин достал травматическое оружие и выстрелил в воздух, а затем случайно ранил 32-летнего оппонента в грудь. После этого злоумышленник сел в автомобиль и уехал с места происшествия", – рассказали в пресс-службе.

В короткие сроки стрелка нашли и задержали – им оказался 47-летний местный житель. В доме, где он проживал, полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и патроны.

Читайте такжеДевушка устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе: есть раненыеМедики оказали пострадавшему необходимую помощь, от госпитализации он отказался. По факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

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Ранее мы сообщали, что на одной из автозаправочных станций в Киеве пассажир такси убил мужчину, защищая заправщика. Киевлянин несколько раз ударил незнакомца, который пытался спровоцировать конфликт с работником АЗС.

Также сообщалось, что в Печерском районе Киева таксист поиздевался над двумя итальянками. Одну из женщин он толкнул и ударил. Испуганные итальянки быстро убежали. Впоследствии они рассказали, что таксист наматывал лишние круги для чаевых. Известно, что водитель приехал на авто службы "Экспресс такси".