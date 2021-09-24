Стрельба в университете: стали известны первые слова очнувшегося "пермского палача"

Врачам удалось стабилизировать состояние Тимура Бекмансурова.
В больнице пришел в сознание 18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил бойню в Пермском государственном университете.
В ходе брифинга министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень рассказала о текущей ситуации с пострадавшими во время стрельбы в университете, сообщает 59.ru.
"Во-первых, их общее число выросло с 43 до 47 — за счет тех, кто позже обратился за помощью с незначительными медицинскими проблемами. В пермских больницах остаются 12 человек (одного вчера выписали), 11 из них — в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время, по словам министра, ожидаются еще выписки. Единственное исключение — сам стрелок. Состояние Тимура Бекмансурова тяжелое, но уже стабильное. Он в сознании", - отметила она.
Как уточняет Telegram-канал 112, врачам удалось стабилизировать его состояние здоровья.
"Мысли Бекмансурова спутаны, он не понимает, где находится, не помнит, что случилось и периодически теряет сознание", - говорится в сообщении.
Состояние Бекмансурова оценивается как тяжелое, врачи прогнозов не дают.
Допросить стрелка на данный момент также невозможно.
О чем говорил "пермский стрелок"
Как стало известно источнику Life, Бекмансуров после прихода в сознание спросил врача о родителях.
По словам собеседника издания, Бекмансурова отключили от аппарата ИВЛ, он пока находится в бреду. Пациент спросил у врача, есть ли у него родители, а спустя некоторое время уточнил, где они находятся.
Известно, что родители напавшего на вуз в Перми не интересовались его состоянием и ни разу не позвонили в больницу.
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Напомним, утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.