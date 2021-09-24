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Стрельба в университете: стали известны первые слова очнувшегося "пермского палача"

24 сентября 2021, 15:31
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Врачам удалось стабилизировать состояние Тимура Бекмансурова.

Тимур Бекмансуров
Тимур Бекмансуров / t.me/breakingmash

В больнице пришел в сознание 18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил бойню в Пермском государственном университете.

В ходе брифинга министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень рассказала о текущей ситуации с пострадавшими во время стрельбы в университете, сообщает 59.ru.

"Во-первых, их общее число выросло с 43 до 47 — за счет тех, кто позже обратился за помощью с незначительными медицинскими проблемами. В пермских больницах остаются 12 человек (одного вчера выписали), 11 из них — в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время, по словам министра, ожидаются еще выписки. Единственное исключение — сам стрелок. Состояние Тимура Бекмансурова тяжелое, но уже стабильное. Он в сознании", - отметила она.

Как уточняет Telegram-канал 112, врачам удалось стабилизировать его состояние здоровья.

"Мысли Бекмансурова спутаны, он не понимает, где находится, не помнит, что случилось и периодически теряет сознание", - говорится в сообщении.

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Состояние Бекмансурова оценивается как тяжелое, врачи прогнозов не дают.

Допросить стрелка на данный момент также невозможно.

О чем говорил "пермский стрелок"

Как стало известно источнику Life, Бекмансуров после прихода в сознание спросил врача о родителях.

По словам собеседника издания, Бекмансурова отключили от аппарата ИВЛ, он пока находится в бреду. Пациент спросил у врача, есть ли у него родители, а спустя некоторое время уточнил, где они находятся.

Известно, что родители напавшего на вуз в Перми не интересовались его состоянием и ни разу не позвонили в больницу.

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Напомним, утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.

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