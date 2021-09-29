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Решил заступиться: в Киеве пассажир такси несколькими ударами убил на заправке мужчину

29 сентября 2021, 12:56

Киевлянин несколько раз ударил незнакомца, который пытался спровоцировать конфликт с работником АЗС. Пострадавший умер до приезда скорой.

От полученных ударов мужчина скончался / Полиция Киева

На одной из автозаправочных станций в Киеве пассажир такси убил мужчину, защищая заправщика. Киевлянин несколько раз ударил незнакомца, который пытался спровоцировать конфликт с работником АЗС.

Инцидент произошел на одной из АЗС на проспекте Романа Шухевича. 45-летний подвыпивший начал цепляться к работнику, который заправлял такси. В защиту заправщика из авто вышел 26-летний пассажир и пытался успокоить мужчину, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате пострадавший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и поехал, но впоследствии вернулся и вызвал "скорую". Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.

За содеянное пассажиру такси грозит до десяти лет тюрьмы (статья 208 Уголовного кодекса). Сейчас он находится под ночным домашним арестом.

Ранее Главред уже писал, что в Печерском районе Киева возле отеля "Президент" таксист поиздевался над двумя итальянками. Одну из женщин он толкнул и ударил. Испуганные итальянки быстро убежали. Впоследствии они рассказали, что таксист наматывал лишние круги для чаевых. Известно, что водитель приехал на авто службы "Экспресс такси".

Также сообщалось, что в центре Львова посреди бела дня расстреляли таксиста. Очевидцы вызвали пострадавшему медиков, однако тот скончался в больнице.

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АЗС заправка новости Украины
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