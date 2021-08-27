В центре Львова посреди бела дня расстреляли таксиста: фото и приметы подозреваемых

Во Львове застрелили таксиста / Фото с уличных камер

В пятницу, 27 августа, во Львове, на улице Василия Стуса, 47, произошло вооруженное нападение на водителя такси. От полученных травм мужчина скончался, полиция уже объявила в розыск двух подозреваемых.

За информацией депутата Львовского городского совета, активиста Игоря Зинкевиа, к одному из ресторанов зашел окровавленный мужчина. Он рассказал, что он таксист и в него стреляли неизвестные лица. Очевидцы вызвали пострадавшему медиков, однако тот скончался в больнице.

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства Львовской области, нападающих было двое.

Подозреваемый 1: среднего телосложения, рост 175 см. Был одет в черную кепку, короткую куртку красного цвета, черные брюки (возможно спортивные), в руках имел полосатые сумки.

среднего телосложения, рост 175 см. Был одет в черную кепку, короткую куртку красного цвета, черные брюки (возможно спортивные), в руках имел полосатые сумки. Подозреваемый 2: рост 180-185 см, крепкого телосложения. Был одет в кепку темного цвета.

В случае выявления этих лиц просят обращаться по телефонам 096 755 18 09 или 102.

Пассажир, нанесший смертельное ранение / Фото: Игорь Зинкевич

Ранее сообщалось, что водитель одной из служб такси во Львове напугал 11 летнюю девочку из-за того, что начал везти ее в неизвестном направлении. От страха девочка выпрыгнула из авто на ходу.

Впоследствии было опубликовано видео, на котором неравнодушные разговаривают с водителем такси. Мужчина рассказал, что он не слышал, что девочка ему говорила о том, что он не туда ехал. Также таксист сказал, что он не понял, почему девочка убежала.