В Киеве таксист издевался над Украиной и жестоко изрезал ножом американца / ua.depositphotos.com

В одном из киевских такси гражданина США ударили ножом после того, как он заступился в споре с водителем за Украину и Грузию. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Согласно имеющимся данным, 1 августа в Печерском районе Киева произошел конфликт между водителем сервиса такси Bolt и пассажиром. Таксист начал изрыгать оскорбления в адрес Украины и Грузии. Пассажир начал спорить с ним.

В ответ таксист ударил пассажира ножом в бедро и повредил его внутренние органы. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Таксиста задержали правоохранители и отправили его в следственный изолятор в соответствии со статьей 208 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, прокуроры Печерской окружной прокуратуры уже подготовили задержанному подозрение за уголовное правонарушение по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, подано ходатайство о содержании задержанного под стражей.

Читайте такжеУдарил по лицу и швырнул на асфальт: в Киеве таксист напал на пассажирку

Реклама

Напомним, ранее в Харьков пассажирке Дарье Конох нахамил таксист сервиса Uklon за то, что девушка разговаривала на украинском языке.

"Следующие 20 минут поездки я слушала, что я бандеровка, чтобы я ехала на "Бандерштат" (пошутила, что как раз 8 числа еду на фестиваль в Луцке "Бандерштат" и что его тоже приглашаю). Выслушала столько хейта по поводу украинского. Что Харьков является "исконно русский город", что украинский здесь навязывают, заставляют ним говорить, и чтобы я ехала к своему Бандере", – рассказала девушка.

Далее, пассажирка обратилась с жалобой в службу такси. Там им сообщили, что с водителем провели воспитательную беседу.