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В Киеве таксист-неадекват атаковал пассажирку и забрызгал газом

4 июня 2021, 10:08
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Водитель обругал пассажирку и потребовал оплату за ложный вызов.

Таксист напал на пассажирку в Киеве
Таксист Bolt угодил в скандал в Киеве / УНИАН

В Киеве водитель такси Bolt напал на пассажирку с газовым баллончиком и обругал ее матом.

Как говорится в сообщении ресурса Киев оперативный в Facebook, пассажирка вызвала авто через приложение для поездки с ребенком.

В свою очередь от водителя последовали возмущения по поводу того, что она якобы не указала потребность в детском кресле, а "на платье денег не пожалела".

После этого женщина заявила, что не поедет с этим водителем, на что тот потребовал оплату за ложный вызов.

"Когда я поинтересовалась, почему он позволяет себя так вести при 6-летнем ребёнке в ответ услышала "скажи спасибо, что не дал тебе п*зды и не забрызгал баллончиком". Недолго думая после этой фразы водитель выскочил из машины и все-таки забрызгал мне лицо (в это время ребёнок стоял возле меня!)", - рассказала пострадавшая.

Она добавила, что второй раз баллончик против нее применялся во время вызова полиции.

"После этого сел в авто и начал движение. Я позвонила мужу, который был уже в минуте от нас, он догнал водителя и начал вызывать полицию. Я стала возле капота, чтоб водитель не скрылся. Когда водитель понял, что полиция приедет - он начал движение авто на меня. В этот момент подошла девушка и начала кричать, что она все видела и полиции все подтвердит. Я начала терять сознание, меня муж подхватил и забрал на тротуар. Водитель этим воспользовался и моментально уехал", - пишет она.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в жутком ДТП погибла пассажирка такси. На Кловском спуске таксист уснул за рулем Skoda и въехал в припаркованный по пути автомобиль Subaru.

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