На ходу выпрыгнула из авто: во Львове таксист в неизвестном направлении увез 11-летнюю девочку

Таксист, который вез ребенка / скриншот

Водитель одной из служб такси во Львове напугал 11 летнюю девочку из-за того, что начал везти ее в неизвестном направлении.

Об этом местному изданию Варта-1 рассказала мама ребенка. От страха девочка выпрыгнула из авто на ходу.

По словам женщины, она отправила свою старшую дочь в отделение Новой почты. Для этого она вызвала такси. Впоследствии ребенок написал матери, что его везут не в том направлении.

"Звоню, говорю дай трубку водителю, она говорит, что мама хочет с вами поговорить! Он молчит и отворачивается. Сказала ей выйти из машины. Она выбежала на мосту. Потом сказала, что тот водитель игнорировал навигатор, который ему говорил, вернуться назад и обошел повороты", — сообщила женщина.

Когда мать перезвонила водителю, тот ей объяснил, что якобы девочка сказала завести ее на улицу Научную. Однако женщина это отрицает, потому что она в мобильном приложении указала точный адрес.

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Мать девочки рассказала, что она уже обратилась в полицию. Также ей написала мать другого ребенка с которой произошла похожая ситуация.

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Впоследствии опубликовали видео, на котором неравнодушные разговаривают с водителем такси. Мужчина рассказал, что он не слышал, что девочка ему говорила о том, что он не туда ехал. Также таксист сказал, что он не понял, почему девочка убежала.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как ранее сообщали, в Киеве врач отказал из-за денег в срочной помощи ребенку. Ребенку стало плохо и скорая по телефону отправила к ближайшему дежурному лору в Киев, но врач оказывать помощь отказался.