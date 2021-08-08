В Киеве врач требовал взятку и отказался лечить беспомощного ребенка

В Киеве врач-отоларинголог требовал взятку в 300 гривен за первичный осмотр ребенка. И категорически отказывался бесплатно осматривать маленького пациента. Об этом на своей странице в Facebook рассказала мать мальчика Татьяна Ручковская.

По ее словам, инцидент случился в Киеве в минувшую среду, 4 августа. Ребенку стало плохо поздно вечером. Мать обратилась в "скорую помощь". Там мальчика направили в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1. Там к маме с ребенком вышел врач Олег Мельник.

По словам женщины, узнав, что они проживают не в Киеве, а в области, да еще у них нет на руках направления участкового педиатра, врач сказал, что ему должны ему заплатить 300 гривен за осмотр. А в случае, если нужно будет оказать немедленную помощь, то придется заплатить еще.

"На наши вопросы о квитанции и где находится касса, он иронично и нагло улыбался. Что с ребенком, его не интересует. Мы обратились к дежурному из департамента Минздрава", ‒ написала женщина.

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Врач, однако заявил, что не обязан осматривать ребенка ‒ несмотря на слова дежурного, что, согласно законодательству, он не имеет права отказать в осмотре и оказании помощи.

"Человек, который называет себя врачом, отказывается от своих прямых обязанностей, требуя средств и еще ничего не сделав. Я не говорю о том, что как любая мать, я готова была заплатить, и даже больше, чем он требовал. Но возмущает ‒ что он не поинтересовался состоянием ребенка. Его интересовали только деньги. Ему было безразлично, как чувствует себя ребенок и что с ним вообще", ‒ подытожила женщина.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Боярке (Киевская область) возле отделения реанимации скончалась 53-летняя Светлана Гончар. У женщины был сердечный приступ, она была в тяжелом состоянии, но врачи отказались принимать пациентку.

По словам родных женщины, за несколько дней до этого к ней отказалась приехать "скорая", хотя у женщины были признаки инсульта. Светлану Гончар родственники привезли в реанимацию сами.

Женщина умерла 25 октября под отделением реанимации фактически на руках у своего мужа.