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В Украине взлетят цены на АЗС: названа новая максимальная стоимость

3 июля 2021, 16:57
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Повышены расчетные цены на бензин и дизтопливо в Украине.

АЗС, бензин, топливо
В Украине ожидается новый скачок цен на АЗС / УНИАН

В Украине утвердили новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Очередные расчеты по состоянию на 2 июля предоставила НАК Нафтогаз Украины, говорится в сообщении Минэкономики.

Отметим, что расчетные цены для бензина повышены с 25,84 гривен до 26,64 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,23 гривен до 22,55 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,55 гривен за литр.

Цены на топливо в Украине

Наапоним, Кабинет министров 14 мая в рамках своего постановления зафиксировал розничные цены на бензин и дизельное топливо на период карантина. Согласно данному решению, торговая надбавка за литр дизеля не должна превышать 7 гривень, бензина – 5 гривень.

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Средняя цена за литр бензина в мае должна была составлять 30,22 грн, а за литр дизельного топлива – 27,89 грн. Цены указаны с учетом предельной наценки.

Позднее крупные сети АЗС после разъяснений Минэкономики о том, что регулирование цен не распространяется на премиум-марки бензина, объявили, что прекращаютт бойкот, и возобновляют продажу бензина и дизеля марок премиум-класса.

АЗС дизтопливо цена бензина новости Украины
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