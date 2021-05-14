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В Украине зафиксировали цены на бензин и ДТ: сколько стоит топливо

14 мая 2021, 14:18
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На период карантина в Украине надбавка к средней цене за дизельное топливо не должна превышать 7 гривен, а на бензин – 5 гривен.

Бензин
Рассчитывать цены на топливном рынке будет Нафтогаз / УНИАН

Во время карантина в Украине торговая надбавка к средней розничной цене за дизельное топливо не должна превышать 7 гривен за один литр. Надбавка на цену на бензин, согласно требованию государства, не должна быть больше 5 гривен. Таким образом, средняя цена топлива в мае, с учетом предельной наценки, должна составлять 27,89 гривен за литр ДТ и 30,22 гривен за литр бензина. Обязательства по расчетам возлагаются на Нафтогаз.

Как сообщает портал enkorr со ссылкой на источник в правительстве, соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания Кабмина в пятницу, 14 мая. Были внесены изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года, согласно которым предельная надбавочная розничная цена на литр дизельного топлива – 7 грн, на литр бензина – 5 грн. Государственное регулирование цен будет действовать в Украине на период карантина.

Примечательно, что средняя стоимость дизельного топлива ULSD 10 ppm и бензина GASOLINE 10 ppm, которая также включает акцизный налог и налог на добавленную стоимость (НДС), должны рассчитываться исходя из данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц или декаду.Читайте такжеВ Украине резко выросли цены на бензин и дизельное топливо

Расчеты должен проводить Нафтогаз. Компания будет предоставлять Министерству экономики не позднее 3-го числа каждого месяца соответствующие данные. До 5 числа каждого месяца НАК Нафтогаз будет публиковать средние цены на бензин и дизельное топливо.

По данным таких расчетов, средняя розничная цена на ДТ и бензин в Украине на май, учитывая предельные показатели наценки, должна составлять 27,89 грн за один литр дизельного топлива и 30,22 грн за литр бензина.

Согласно данным мониторинга Консалтинговой группы А-95, по состоянию на пятницу, 14 мая, розничные цены на ДТ и бензин, в сравнении с 13 мая, выросли. Однако автогаз подешевел на 1 копейку.

В частности, средняя розничная цены на бензин А-92 14 мая составляет 28,47 грн за один литр (+3 копейки), на А-95 – 29,48 грн за литр (+3 копейки). Что касается дизельного топлива, цена составляет 28,36 грн за литр – это на 4 копейки дороже по сравнению с предыдущим торговым днем. Цена на литр автогаза – 15,76 грн – дешевле на одну копейку.

Ситуация на рынке топлива в Украине

  • В марте Антимонопольный комитет Украины рекомендовал крупнейшим сетям автозаправочных станций не повышать цены на топливо, учитывая сложную ситуацию с импортом нефтепродуктов из Беларуси и России.
  • Причиной роста цен на АЗС считается рост мировых цен на нефть и нефтепродукты.
  • Кабмин 11 мая обязал автозаправочные станции за 20 дней предупреждать о повышении цен на топливо на 1% и выше.
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