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Киевский таксист избил двух иностранок и вынуждал очевидца ЧП молчать

5 сентября 2021, 16:38
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Инцидент произошел возле одного из отелей столицы Украины.

Женщины сбежали от таксиста в отель / Скриншот

В Киеве возле отеля "Президент" произошел вопиющий инцидент. Таксист избил двух пассажирок, которые приехали в Украину из Италии. Причем, это произошло после того, как женщины расплатились с водителем.

Как рассказала очевидица ЧП Ольга Немчева в Facebook, таксист жестоко бил пожилую иностранку.

По словам Немчевой, после избиения мужчина пытался договориться со свидетельницей, чтобы она молчала.

"Прошу максимальной огласки, потому что агрессор и впредь будет бить людей и будет безнаказанным! Мы с мужем стали свидетелями, как таксист подвез к отелю "Президент" двух итальянок почтенного возраста. После расчета толкнул, а затем ударил одну из них, ногами добивая очки, которые слетели с женщины от удара. Напуганные обе быстро скрылись в стенах гостиницы", - рассказала она.

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Увидев это, женщина заблокировала машину и пригрозила таксисту судом.

"Он начал доказывать мне, что все сделал правильно, мол, просто не повезло, что именно я ехала за ним, и теперь "порчу ему день" Потом начались уговоры, давление на жалость … Я повела его к женщинам на ресепшн просить прощения. Испуганные, они не сразу поняли, что мы от них хотим", - добавила Немчева.

По ее словам, она уже подала заявление в МВД.

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.

viber
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