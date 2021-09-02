Страшное убийство в Киеве: мужчину избили и зарезали

Полиция проводит расследование / Нацполиция

В Киеве в четверг, 2 сентября, произошел жуткий случай, который имеет смертельные последствия. На Голосеевском проспекте мужчине прямо среди дня нанесли ножевые ранения, от которых он скончался.

Как сообщает отдел коммуникации киевской полиции, дело было в одной из квартир. Мужчину сначала избили, а затем зарезали.

Копы обнаружили в квартире, где случилась трагедия, двух женщин и еще одного мужчину. Их задержали. Позже выяснилось, что еще двое мужчин мчались в местный травмпункт с раненным. Однако медики не смогли спасти ему жизнь.

На данный момент все детали трагедии выясняют специалисты. Отмечается, что за такого рода преступление грозит до 15 лет лишения свободы – это ст. 115 Уголовного кодекса.

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.