Оленевод неделю шел пешком в полицию: он совершил жуткое преступление

Мужчина признался в тройном убийстве / Фото Facebook Роман Мазурик

Неожиданный случай в Хабаровском крае России. Там оленевод целую неделю пешком шел, чтобы сдаться полиции. Он хотел сознаться в совершении жуткого преступления.

Оказалось, что мужчина убил троих человек.

Как сообщает пресс-служба местного следственного органа, ранее в августе на оленеводческой ферме он застрелил из ружья знакомого и двух женщин. Убийство произошло во время пьяной ссоры.

Мужчина добрался в Охотск.

"На место происшествия, находящееся в лесной местности на значительном удалении от населенных пунктов, выехала следственно-оперативная группа, в настоящее время проводятся неотложные следственные действия", - указано в сообщении СК.

Также известно, что в настоящее время он задержан. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее в Мелитополе женщина несколько раз звонила в полицию и лгала об убийстве. Она хотела попасть в тюрьму из-за скучной жизни. За последний месяц копы зафиксировали два ложных вызова, которые поступили именно от этой женщины.