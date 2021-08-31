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Увидел прищепки и вызвал копов: в Черновцах мужчина заявил об опасности в собственной квартире

31 августа 2021, 18:01
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Теперь ему придется оплатить штраф.

Прищепки мужчина назвал взрывчаткой / НПУ

В Черновцах мужчина вызвал полицию из-за упаковки прищепок, заявив, что это - взрывчатка.

Как сообщили в патрульной полиции Черновицкой области, 70-летний мужчина позвонил в полицию и сказал, что в его квартиру проникли неизвестные. По его словам, они оставили в его жилище бомбу.

Копы неотлагательно прибыли место происшествия. Однако мужчина указал на упаковку прищепок.

"На заявителя патрульные составили административный протокол по статье 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП. Стоит отметить, что, с начала года патрульных вызвали без веских на то причин 245 раз", - отметили в полиции.

Также стало ясно, что заявитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее в Мелитополе женщина несколько раз звонила в полицию и лгала об убийстве. Она хотела попасть в тюрьму из-за скучной жизни. За последний месяц копы зафиксировали два ложных вызова, которые поступили именно от этой женщины.

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