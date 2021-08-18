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"Очень грустно на воле": в Мелитополе женщина обвинила себя в убийстве, чтобы попасть в тюрьму

18 августа 2021, 14:15
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Женщина заявила, что убила мужчину. Однако позже выяснилось, что ей просто стало скучно.

Национальная полиция
Женщина неоднократно звонила в полицию / УНИАН

Очень странный случай произошел в Мелитополе Запорожской области. Полиция получила звонок от женщины, которая рассказала об убийстве. Женщина сообщила, что убила своего знакомого.

Как сообщили в Мелитопольском полиции, сотрудники ГРПП выехали по указанному адресу и встретили заявительницу у подъезда одного из многоэтажных домов по улице Гетманской.

Как оказалось, никого она не убивала и сделала ложный вызов полиции. Выяснилось, что женщина недовольна своей жизнью и горит желанием попасть в места лишения свободы.

Кроме того, копы рассказали, что за последний месяц это уже второй ложный вызов, который поступил именно от этой женщины. Ранее 8 августа она заявляла об аналогичном преступлении. А теперь за такие выходки ей придется заплатить 850 гривен штрафа за каждый вызов.

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.

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новости Мелитополя
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