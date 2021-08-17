Выстрелил в голову: малолетний ребенок случайно убить свою мать

Малыш нашел пистолет / kiev.informator.ua

В США ребенок случайно застрелил свою 21-летнюю мать. Трагедия произошла во время видеозвонка, пишет NBC News.

Жительница Флориды Шамайа Линн умерла, получив огнестрельное ранение в голову. Копов на место происшествия вызвал один из участников видеоконференции в Zoom, во время которой произошла трагедия.

Мужчина увидел в комнате женщины младенца и услышал выстрел, после этого Линн упала на спину.

По данным правоохранителей, ребенок случайно нашел в квартире заряженный пистолет. Полиция предполагает, что оружие принадлежало его отцу.

Дело уже расследуется. Однако официальные обвинения пока никому не предъявили.

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.