УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Днепре подросток убил бездомного - СМИ

17 августа 2021, 10:20
Прослушать новость
Остановить

В совершении тяжкого преступления подозревают 13-летнего школьника.

скорая
Мужчина умер в больнице / УНИАН

Ужасный инцидент в Днепре. В страшном нападении на бездомного подозревают 13-летнего ученика 7-го класса Никопольской школы-интерната.

Как пишет местное издание Днепр Час, в центральной городской больнице Покрова умер бездомный мужчина, которого тяжело избили возле кафе.

Известно, что потерпевший попал в больницу в состоянии шока с тяжелыми травмами печени, грудной клетки и живота. Медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

В нападении на бездомного полиция подозревает воспитанника школы-интерната Никотор.

По данным СМИ, он признался в содеянном. В связи с чем по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Копы решают вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.

новости Днепра бездомный
Сейчас вы просматриваете новость «В Днепре подросток убил бездомного - СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Топ-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальшеТоп-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальше Магнитная буря 16 августа 2021 – что делатьМагнитная буря 16 августа 2021 – что делать Отныне карьера Магучих быстро пойдет внизОтныне карьера Магучих быстро пойдет вниз Как Байден сам себя обманул, выведя войска из АфганистанаКак Байден сам себя обманул, выведя войска из Афганистана "Нога вывернута и рука аж сзади": детали жуткого ДТП с полицейскими на Одесчине"Нога вывернута и рука аж сзади": детали жуткого ДТП с полицейскими на Одесчине

Последние новости

11:23

Финалистка Супер топ-модели по-украински снялась топлес и похвалилась фигурой

11:20

Когда в Украине запустят жесткий карантин: в Минздраве назвали украинцам главные условия

11:14

Сотни афганских беженцев прорвались на американский грузовой самолет: их эвакуировали из Кабула Видео

11:06

Стало известно, в каком новом фильме играет Скарлетт Йоханссон

10:41

Роженица выбросила из окна чужого ребенка: малыш скончался Видео

Реклама
10:32

Надя Дорофеева топлес перед окном произвела фурор в одних черных трусиках

10:20

В Днепре подросток убил бездомного - СМИ

10:16

Кабул под властью Талибана: 12 украинцев остались на базах США и находятся в опасности – СМИ Видео

09:43

В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность: какие области в зоне риска Видео

09:24

Смертельная авария под Черновцами: виновник сбежал с места ДТП Видео

09:17

"Люцифер" уже в Украине: синоптик предупредил об опасности раскаленного воздуха из Сахары Видео

09:15

Вырастут цены на связь и усилится контроль: чего ждать украинцам от продажи SIM-карт по паспортам

08:54

"За такое, с*ка, его расчленить надо, мр*зь": в Одессе разъяренные пассажиры толпой избили мужчину Видео

08:35

В МВД заявили о создании в Украине Центра противодействия природным стихийным бедствиям Видео

08:26

Коронавирус в Украине 17 августа: за сутки поставили 890 новых диагнозов

07:55

На Киевщине злоумышленники подрезали и обокрали пасечника, их подозревают в ряде преступлений Видео

07:43

Пришел последний жаркий день лета: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

07:08

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга

06:58

"Сиськи класнючие": Оля Полякова без комплексов посветила ягодицами и аппетитной грудью

06:48

"Сожалений о решении вывести войска нет": Байден обратился к нации по поводу Афганистана Видео

Реклама
06:13

Меркель привезет в Украину ультиматумы от Путина мнение

05:40

Диетолог объяснила, почему нельзя пить остывший чай

05:09

О каких проблемах в организме говорит состояние волос – ответ трихолога Видео

04:40

Как нельзя хранить одежду: важные советы для каждой женщины Видео

04:24

Кто-то "помог" уйти из жизни: эксперт выдвинул неожиданную версию гибели Павлова Видео

04:02

Изобретен новый диетный способ борьбы с диабетом - комментарий ученых

03:22

Украинцам хотят выдавать зарплату виртуальной гривной: что придумали в Кабмине

03:00

Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

02:59

Финалистка Холостяка разделась и свела с ума поклонников умопомрачительными формами

02:31

Ученые изобрели необычный способ экспресс-похудения

01:55

Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Видео

01:31

Захват Афганистана Талибаном: генерал СБУ предупредил об опасности для Украины Видео

00:40

Синоптики рассказали, какой будет зима в Украине Видео

00:20

Названа самая полезная каша для завтрака Видео

16 августа, понедельник
23:54

В Киеве повязали одиозного бизнесмена и бывшего нардепа

23:23

Стали известные новые детали смены тренера сборной Украины по футболу Видео

22:51

Украинские спасатели, тушившие масштабные пожары в Греции, вернулись домой Видео

22:33

Ученые нашли способ сохранить интеллект в старости

22:33

Ситуация в Афганистане: Совбез ООН призвал к созданию нового правительства Видео

22:13

Как холестерин "хороший", а какой - "плохой": ответ диетолога

Реклама
22:07

Эксперт пояснил, почему смерть мэра Кривого Рога бьет по рейтингу Зеленского Видео

21:59

Попросил не шуметь: в Киеве подрезали бойца муниципальной стражи

21:57

Названы ежедневные привычки, которые ослабляют организм и влияют на иммунитет Видео

21:23

В Минздраве пообещали награду за прививку от коронавируса

21:14

В детском лагере Одессы масштабная вспышка COVID-19 Видео

20:55

"Полный провал": Меркель резко высказалась о ситуации в Афганистане Видео

20:23

Стало известно, на каком уровне госслужащие владеют украинским языком

20:18

Ситуация критическая: украинский самолет не может вылететь из Кабула - МИД Видео

20:17

Под Одессой мужчина посреди улицы набросился на 7-летнюю девочку и зверски издевался Видео

19:52

В Кабмине рассказали, как изменится стоимость подсолнечного масла Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять