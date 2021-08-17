В Днепре подросток убил бездомного - СМИ

Мужчина умер в больнице / УНИАН

Ужасный инцидент в Днепре. В страшном нападении на бездомного подозревают 13-летнего ученика 7-го класса Никопольской школы-интерната.

Как пишет местное издание Днепр Час, в центральной городской больнице Покрова умер бездомный мужчина, которого тяжело избили возле кафе.

Известно, что потерпевший попал в больницу в состоянии шока с тяжелыми травмами печени, грудной клетки и живота. Медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

В нападении на бездомного полиция подозревает воспитанника школы-интерната Никотор.

По данным СМИ, он признался в содеянном. В связи с чем по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Копы решают вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.