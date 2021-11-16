В зале Киевсовета депутаты устроили драку: СМИ узнали причину

Владислав Трубицын / Facebook/vladyslav.trubitsyn

В зале Киевского городского совета произошла потасовка, вероятными участниками которой были депутаты Киевсовета.

Депутат от фракции Слуга народа Владислав Трубицын попытался устроить драку, сообщает Telegram-канал ПриСлуга и публикует соответствующее видео.

Отмечается, что Трубицын пытался ударить своего коллегу из фракции Единство Ярослава Федоренко.

"Нам на почту [email protected] кинули видео, где пьяный в хлам депутат от Слуг Владик Трубицын в колонном зале КГГА сначала обнимается с председателем фракции "слуг" Евгенией Кулебой, потом приревновал ее к депутату от Единства Ярику Федоренко и попытался ударить последнего. Но градус алкоголя сделал свое, и все, что получилось у пьяного Трубицына, это сбить с ног коллегу по фракции Женю Кулебу (между прочим жена руководителя МИД)", – говорится в подписи к видео.

На опубликованом видео запечатлены стоящие возле столика люди. Они выпивают содержимое бокалов. Потом один из них попытался ударить визави но промахнулся, очевидно он был в состоянии опьянения. После этого нападавший упал и "уронил" стоявшую рядом даму.

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Ранее сообщалось о том, что депутат Киевского городского совета от фракции Голос Константин Богатов побил ведущего и стендапера Влада Капицу.

Как сообщает в Facebook сам комик, депутату якобы не понравился формат выступления комиков, на котором он находился в качестве зрителя, после чего Богатов начал выяснять отношения и пустился в драку.

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