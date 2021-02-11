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В Киевсовете из-за треснувшего потолка начался "потоп"

11 февраля 2021, 14:36
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Для ликвидации протекания сотрудникам Киевсовета пришлось задействовать тряпки и ведра.

Киевсовет
Зал Киевсовета заливает с потолка / УНИАН

В зале заседаний Киевского городского совета с потолка начала протекать вода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Леонид Емец и опубликовал соответствующие фото.

"Потолок подтекает", - подписал он фото.

Отметим, что из-за возникшего протекания сотрудникам Киевсовета пришлось задействовать тряпки и ведра.

/ Фейсбук Л.Емца
/ Фейсбук Л.Емца

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на путепроводе возле станции метро Нивки были обнаружены трещины защитного слоя балок пролетного строения. Уже договорено, что гарантийный ремонт взяла на себя компания-подрядчик.

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