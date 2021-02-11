В Киевсовете из-за треснувшего потолка начался "потоп"

Для ликвидации протекания сотрудникам Киевсовета пришлось задействовать тряпки и ведра.
В зале заседаний Киевского городского совета с потолка начала протекать вода.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Леонид Емец и опубликовал соответствующие фото.
"Потолок подтекает", - подписал он фото.
Отметим, что из-за возникшего протекания сотрудникам Киевсовета пришлось задействовать тряпки и ведра.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на путепроводе возле станции метро Нивки были обнаружены трещины защитного слоя балок пролетного строения. Уже договорено, что гарантийный ремонт взяла на себя компания-подрядчик.
Автор: Алексей Тычина