В Киевский горсовет прошли 7 партий: кто и сколько получит мест

Меньше всего голосов получила партия Голос, которой достанется 9 мест в Киевском городском совете.
По результатам местных выборов в городской совет Киева официально прошли 7 партий, среди них – Европейская солидарность, УДАР Виталия Кличко, Еднисть Александра Омельченко, ОПЗЖ, Слуга народа, Батькивщина и Голос.
Как сообщает информагентство Интерфакс-Украина, в пятницу, 6 ноября, глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова обнародовала официальные данные, из которых следует, что на местных выборах в Киеве победила партия Европейская солидарность. Последней политической силой, преодолевшей проходной барьер, стала партия Голос.
Какие партии прошли в Киевский горсовет
- Европейская солидарность – 20,52% голосов
- УДАР – 19,98%
- Еднисть Александра Омельченко – 8,74%
- ОПЗЖ – 7,81%
- Слуга народа – 7,53%
- Батькивщина – 7,49%
- Голос – 5,97%
Остальные партии не смогли преодолеть проходной барьер в 5%.
Сколько мест в Киевсовете получат политсилы
- Европейская солидарность – 42
- УДАР – 31
- Еднисть – 13
- ОПЗЖ – 12
- Слуга народа – 12
- Батькивщина – 11
- Голос – 9
Местные выборы в Украине
- На территории Украины 25 октября прошли выборы депутатов всех уровне и мэров городов. По данным Центризбиркома, известны результаты избирательного процесса в 212 местных советах – 4757 депутатов официально избраны.
- В Киеве выборы мэра выиграл действующий градоначальник Виталий Кличко. Политик набрал 50,52% голосов избирателей, что помогло ему одержать победу в первом туре.
- Примечательно, результаты экзитпола социологической группы Рейтинг предсказывали второй тур выборов мэра Киева. Согласно данным социологов, Кличко набирал 47,8% голосов. Второй тур мог пройти при участии кандидата от ОПЗЖ Александра Попова, результат которого по экзитполу – 8,6%.
Автор: Андрей Ганжа