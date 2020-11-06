В Киевский горсовет прошли 7 партий: кто и сколько получит мест

Стали известны официальные результаты выборов в Киевский городской совет / УНИАН

По результатам местных выборов в городской совет Киева официально прошли 7 партий, среди них – Европейская солидарность, УДАР Виталия Кличко, Еднисть Александра Омельченко, ОПЗЖ, Слуга народа, Батькивщина и Голос.

Как сообщает информагентство Интерфакс-Украина, в пятницу, 6 ноября, глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова обнародовала официальные данные, из которых следует, что на местных выборах в Киеве победила партия Европейская солидарность. Последней политической силой, преодолевшей проходной барьер, стала партия Голос.

Какие партии прошли в Киевский горсовет

Европейская солидарность – 20,52% голосов

УДАР – 19,98%

Еднисть Александра Омельченко – 8,74%

ОПЗЖ – 7,81%

Слуга народа – 7,53%

Батькивщина – 7,49%

Голос – 5,97%

Остальные партии не смогли преодолеть проходной барьер в 5%.

Сколько мест в Киевсовете получат политсилы

Европейская солидарность – 42

УДАР – 31

Еднисть – 13

ОПЗЖ – 12

Слуга народа – 12

Батькивщина – 11

Голос – 9

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