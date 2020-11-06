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В Киевский горсовет прошли 7 партий: кто и сколько получит мест

6 ноября 2020, 17:35

Меньше всего голосов получила партия Голос, которой достанется 9 мест в Киевском городском совете.

Местные выборы в Украине 2020
Стали известны официальные результаты выборов в Киевский городской совет / УНИАН

По результатам местных выборов в городской совет Киева официально прошли 7 партий, среди них – Европейская солидарность, УДАР Виталия Кличко, Еднисть Александра Омельченко, ОПЗЖ, Слуга народа, Батькивщина и Голос.

Как сообщает информагентство Интерфакс-Украина, в пятницу, 6 ноября, глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова обнародовала официальные данные, из которых следует, что на местных выборах в Киеве победила партия Европейская солидарность. Последней политической силой, преодолевшей проходной барьер, стала партия Голос.

Какие партии прошли в Киевский горсовет

  • Европейская солидарность – 20,52% голосов
  • УДАР – 19,98%
  • Еднисть Александра Омельченко – 8,74%
  • ОПЗЖ – 7,81%
  • Слуга народа – 7,53%
  • Батькивщина – 7,49%
  • Голос – 5,97%

Остальные партии не смогли преодолеть проходной барьер в 5%.

Сколько мест в Киевсовете получат политсилы

  • Европейская солидарность – 42
  • УДАР – 31
  • Еднисть – 13
  • ОПЗЖ – 12
  • Слуга народа – 12
  • Батькивщина – 11
  • Голос – 9

Местные выборы в Украине

  • На территории Украины 25 октября прошли выборы депутатов всех уровне и мэров городов. По данным Центризбиркома, известны результаты избирательного процесса в 212 местных советах – 4757 депутатов официально избраны.
  • В Киеве выборы мэра выиграл действующий градоначальник Виталий Кличко. Политик набрал 50,52% голосов избирателей, что помогло ему одержать победу в первом туре.
  • Примечательно, результаты экзитпола социологической группы Рейтинг предсказывали второй тур выборов мэра Киева. Согласно данным социологов, Кличко набирал 47,8% голосов. Второй тур мог пройти при участии кандидата от ОПЗЖ Александра Попова, результат которого по экзитполу – 8,6%.

новости Киева Европейская солидарность Местные выборы в Украине 2020
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