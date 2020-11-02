ЦИК выложил в Сеть результаты выборов в местные советы

Весь массив информации по местным выборам-2020 был опубликован на сайте Центризбиркома.
Официально известны результаты местных выборов депутатов 212 местных советов. 4757 депутатов признали избранными.
Такая статистика была опубликована на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. По состоянию на вечер понедельника, 2 ноября нынешнего года, избранными ЦИК признал 117 депутатов райсоветов, 751 — городских советов, 1166 — поселковых и 2723 — сельских советов.
Кроме того, известны результаты выборов 264 городских, поселковых и сельских голов.
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Местные выборы в Украине - что было ранее:
- 25 октября в Украине состоялись местные выборы. Голосование впервые прошло по правилам нового Избирательного кодекса.
- Украинские избиратели выбирали кандидатов в депутаты городских, районных, областных советов, а также мэров своих городов, председателей сельских и поселковых советов.
- Социологическая группа Рейтинг установила, что большинству граждан, которые голосовали на выборах, более 50 лет.
Автор: Дмитрий Видоменко