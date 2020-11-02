ЦИК выложил в Сеть результаты выборов в местные советы / УНИАН

Официально известны результаты местных выборов депутатов 212 местных советов. 4757 депутатов признали избранными.

Такая статистика была опубликована на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. По состоянию на вечер понедельника, 2 ноября нынешнего года, избранными ЦИК признал 117 депутатов райсоветов, 751 — городских советов, 1166 — поселковых и 2723 — сельских советов.

Кроме того, известны результаты выборов 264 городских, поселковых и сельских голов.

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