Первые результаты местных выборов: ЦИК обнародовала список избранных мэров

Уже известны результаты в 22-х населенных пунктах.
Центральная избирательная комиссия объявила первые результаты местных выборов в Украине, которые состоялись 25 октября.
Территориальные избирательные комиссии начали передавать первые протоколы по кандидатам в мэры – результаты были обнародованы на официальном сайте ЦИК. Также были получены и первые данные по избранию депутатов местных советов.
В каких городах уже известны имена мэров
- Жмеринка (Винницкая область) – действующий мэр Анатолий Кушнир (62,7%), кандидат от Украинской стратегии Гройсмана;
- Бахмут (Донецкая область) – действующий мэр Алексей Рева (77,99%), самовыдвиженец;
- Часов Яр (Донецкая область) – Дмитрий Верзилов (44,03%), кандидат от ОПЗЖ;
- Соледар (Донецкая область) – Евгений Пластун (54,05%), самовыдвиженец;
- Северск (Донецкая область) – Андрей Черняев (45,77%), кандидат от ОПЗЖ;
- Берегово (Закарпатская область) – действующий мэр Золтан Бабяк (76,44%), самовыдвиженец;
- Бурштын (Ивано-Франковская область) – Василий Андриешин (22,99%), кандидат от Европейской солидарности;
- Калуш (Ивано-Франковская область) – Андрей Найда (45,07%), кандидат от Свободы;
- Городенка (Ивано-Франковская область) – Богдан Кобылянский (24,46%), кандидат от ВО Платформа громад;
- Березань (Киевская область) – действующий мэр Владимир Тымченко (65,55%), кандидат от Березанской громады;
- Сквира (Киевская область) – Валентина Левицкая (22,71%), самовыдвиженка;
- Фастов (Киевская область)- действующий мэр Михаил Нетяжук (39,22%), канидат от Партии национального эгоизма;
- Рава-Русская (Львовская область) – Иван Ивануса (46,66%), самовыдвиженец;
- Самбор (Львовская область) – действующий мэр Игорь Трухим (55,07%), самовыдвиженец;
- Новый Раздел (Львовская область) – Ярина Яценко (23,47%), кандидат от Европейской солидарности;
- Новая Одесса (Николаевская область) – действующий мэр Александр Поляков (39,98%), кандидат от Пропозиции;
- Черноморск (Одесская область) – Василий Гуляев (25,29%), кандидат от За майбутне;
- Балта (Одесская область) – действующий мэр Сергей Мазур (71,1%), самовыдвиженец;
- Заводское (Полтавская область) действующий мэр Виталий Сидоренко (56,74%), самовыдвиженец;
- Лохвица (Полтавская область) – действующий мэр Виктор Радько (45,94%), кандидат от Довиры;
- Жашков (Черкасская область) – действующий мэр Игорь Цибровский (81,33%), самовыдвиженец;
- Носовка (Черниговская область) – действующий мэр Владимир Игнатченко (60,14%), кандидат от Наш край.
Кроме того, ЦИК признал избранными уже 1841 народного депутата. Общее количество депутатских мандатов составляет 43 122.
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Местные выборы в Украине - новости:
- В воскресенье, 25 октября, по всей Украине состоялись местные выборы.
- По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборы составила 36,98%.
- Социологическая группа Рейтинг выяснила, что большинству граждан, которые голосовали на выборах, более 50 лет.
- Политолог Олег Саакян объяснил причины низкой явки на местных выборах 2020.
- В ЦИК пообещали, что результаты выборов будут установлены до 3 ноября включительно.
Автор: Анна Багрий