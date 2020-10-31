Первые результаты местных выборов: ЦИК обнародовала список избранных мэров

Территориальные избирательные комиссии начали передавать первые протоколы по кандидатам в мэры / УНИАН

Центральная избирательная комиссия объявила первые результаты местных выборов в Украине, которые состоялись 25 октября.

Территориальные избирательные комиссии начали передавать первые протоколы по кандидатам в мэры – результаты были обнародованы на официальном сайте ЦИК. Также были получены и первые данные по избранию депутатов местных советов.

В каких городах уже известны имена мэров

Жмеринка (Винницкая область) – действующий мэр Анатолий Кушнир (62,7%), кандидат от Украинской стратегии Гройсмана;

Бахмут (Донецкая область) – действующий мэр Алексей Рева (77,99%), самовыдвиженец;

Часов Яр (Донецкая область) – Дмитрий Верзилов (44,03%), кандидат от ОПЗЖ;

Соледар (Донецкая область) – Евгений Пластун (54,05%), самовыдвиженец;

Северск (Донецкая область) – Андрей Черняев (45,77%), кандидат от ОПЗЖ;

Берегово (Закарпатская область) – действующий мэр Золтан Бабяк (76,44%), самовыдвиженец;

Бурштын (Ивано-Франковская область) – Василий Андриешин (22,99%), кандидат от Европейской солидарности;

Калуш (Ивано-Франковская область) – Андрей Найда (45,07%), кандидат от Свободы;

Городенка (Ивано-Франковская область) – Богдан Кобылянский (24,46%), кандидат от ВО Платформа громад;

Березань (Киевская область) – действующий мэр Владимир Тымченко (65,55%), кандидат от Березанской громады;

Сквира (Киевская область) – Валентина Левицкая (22,71%), самовыдвиженка;

Фастов (Киевская область)- действующий мэр Михаил Нетяжук (39,22%), канидат от Партии национального эгоизма;

Рава-Русская (Львовская область) – Иван Ивануса (46,66%), самовыдвиженец;

Самбор (Львовская область) – действующий мэр Игорь Трухим (55,07%), самовыдвиженец;

Новый Раздел (Львовская область) – Ярина Яценко (23,47%), кандидат от Европейской солидарности;

Новая Одесса (Николаевская область) – действующий мэр Александр Поляков (39,98%), кандидат от Пропозиции;

Черноморск (Одесская область) – Василий Гуляев (25,29%), кандидат от За майбутне;

Балта (Одесская область) – действующий мэр Сергей Мазур (71,1%), самовыдвиженец;

Заводское (Полтавская область) действующий мэр Виталий Сидоренко (56,74%), самовыдвиженец;

Лохвица (Полтавская область) – действующий мэр Виктор Радько (45,94%), кандидат от Довиры;

Жашков (Черкасская область) – действующий мэр Игорь Цибровский (81,33%), самовыдвиженец;

Носовка (Черниговская область) – действующий мэр Владимир Игнатченко (60,14%), кандидат от Наш край.

Кроме того, ЦИК признал избранными уже 1841 народного депутата. Общее количество депутатских мандатов составляет 43 122.

Читайте такжеСмерть мэра Борисполя: эксперт объяснила, что будет с выборами

Местные выборы в Украине - новости: