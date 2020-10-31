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Первые результаты местных выборов: ЦИК обнародовала список избранных мэров

31 октября 2020, 10:36

Уже известны результаты в 22-х населенных пунктах.

ЦИК, ЦВК, Центризбирком
Территориальные избирательные комиссии начали передавать первые протоколы по кандидатам в мэры / УНИАН

Центральная избирательная комиссия объявила первые результаты местных выборов в Украине, которые состоялись 25 октября.

Территориальные избирательные комиссии начали передавать первые протоколы по кандидатам в мэры – результаты были обнародованы на официальном сайте ЦИК. Также были получены и первые данные по избранию депутатов местных советов.

В каких городах уже известны имена мэров

  • Жмеринка (Винницкая область) – действующий мэр Анатолий Кушнир (62,7%), кандидат от Украинской стратегии Гройсмана;
  • Бахмут (Донецкая область) – действующий мэр Алексей Рева (77,99%), самовыдвиженец;
  • Часов Яр (Донецкая область) – Дмитрий Верзилов (44,03%), кандидат от ОПЗЖ;
  • Соледар (Донецкая область) – Евгений Пластун (54,05%), самовыдвиженец;
  • Северск (Донецкая область) – Андрей Черняев (45,77%), кандидат от ОПЗЖ;
  • Берегово (Закарпатская область) – действующий мэр Золтан Бабяк (76,44%), самовыдвиженец;
  • Бурштын (Ивано-Франковская область) – Василий Андриешин (22,99%), кандидат от Европейской солидарности;
  • Калуш (Ивано-Франковская область) – Андрей Найда (45,07%), кандидат от Свободы;
  • Городенка (Ивано-Франковская область) – Богдан Кобылянский (24,46%), кандидат от ВО Платформа громад;
  • Березань (Киевская область) – действующий мэр Владимир Тымченко (65,55%), кандидат от Березанской громады;
  • Сквира (Киевская область) – Валентина Левицкая (22,71%), самовыдвиженка;
  • Фастов (Киевская область)- действующий мэр Михаил Нетяжук (39,22%), канидат от Партии национального эгоизма;
  • Рава-Русская (Львовская область) – Иван Ивануса (46,66%), самовыдвиженец;
  • Самбор (Львовская область) – действующий мэр Игорь Трухим (55,07%), самовыдвиженец;
  • Новый Раздел (Львовская область) – Ярина Яценко (23,47%), кандидат от Европейской солидарности;
  • Новая Одесса (Николаевская область) – действующий мэр Александр Поляков (39,98%), кандидат от Пропозиции;
  • Черноморск (Одесская область) – Василий Гуляев (25,29%), кандидат от За майбутне;
  • Балта (Одесская область) – действующий мэр Сергей Мазур (71,1%), самовыдвиженец;
  • Заводское (Полтавская область) действующий мэр Виталий Сидоренко (56,74%), самовыдвиженец;
  • Лохвица (Полтавская область) – действующий мэр Виктор Радько (45,94%), кандидат от Довиры;
  • Жашков (Черкасская область) – действующий мэр Игорь Цибровский (81,33%), самовыдвиженец;
  • Носовка (Черниговская область) – действующий мэр Владимир Игнатченко (60,14%), кандидат от Наш край.

Кроме того, ЦИК признал избранными уже 1841 народного депутата. Общее количество депутатских мандатов составляет 43 122.

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