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В каких городах будут вторые туры мэрских выборов - "Опора"

26 октября 2020, 13:19

Согласно законам Украины, результаты местных выборов должны быть оглашены не позднее, чем через двенадцать суток после дня голосования.

Местные выборы, 2020
В каких городах будут вторые туры мэрских выборов / УНИАН

Представители гражданской сети "Опора" прогнозируют, что в большинстве городов Украины, в которых живут более 75 тысяч человек, пройдет второй тур мэрских выборов.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на председателя правления Опоры Ольгу Айвазовскую. "Мы видим, что есть большие перспективы организации повторного голосования большинстве территориальных громад от 75 тысяч избирателей на должность городского головы", ‒ заявила она.

По словам Айвазовской, на данный момент неизвестно, в какие именно сроки будет организован второй тур мэрских выборов. Как определяет украинское законодательство, результаты устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организовывается на протяжении трех недель.

"Повторное голосование в разных регионах может проходить в разные даты ‒ как 15 ноября, так и 22 ноября. То, что мы знаем точно, так это то, что это будет воскресенье", ‒ подытожила Айвазовская.

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Местные выборы-2020 – результаты экзит-пола:

Во Львове во второй тур вышли нынешний мэр Андрей Садовой и бывший губернатор Львовщины Олег Синютка.

Действующий мэр Геннадий Труханов лидирует на выборах мэра Одессы, но выборы все равно пройдут в два тура.

Борис Филатов не побеждает в первом туре. По предварительным данным, во втором туре с ним сразится Загид Краснов.

Представители партии Удар заявили ‒ по результатм их экзит-пола выборы 2020 в Киеве завершились победой в один тур лидера политсилы и действующего мэра Виталия Кличко.

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