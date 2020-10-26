УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

Выборы в Сумах, Славянске и Луцке: известны результаты местных экзит-полов

26 октября 2020, 08:23

В Славянске состоится второй тур выборов, в который "ворвалась" одиозная Наталья Штепа.

Выборы, соцопрос
25 октября в Украине состоялись местные выборы/ УНИАН

Стали известны результаты местных экзит-полов в Сумах, Славянске и Луцке. По предварительным данным, в Славянске состоится второй тур выборов.

Выборы в Сумах

Действующий мэр Сум Александр Лысенко по предварительным данным занимает лидирующее положение на местных выборах 2020. Подсчеты ведет штаб одного из кандидатов Владимира Лободина (За майбутнє).

Сообщается, что по состоянию на шесть утра понедельника, 26 октября, обработано более половины избирательных участков (63 из 120). Всего проголосовали 32 740 избирателей.

Отмечается, первая тройка лидеров в мэры Сум выглядит так:

  • Александр Лысенко (ВО Батькивщина) - 44,96% голосов избирателей;
  • Вадим Акперов (Европейская солидарность) - 14,22 %;
  • Татьяна Рябуха (Слуга народа) - 11,86 %.

По предварительным подсчетам голосов, в местный совет имеют шансы попасть представители Батькивщины, ОПЗЖ и Европейской солидарности. На четвертом месте - Слуга народа, на пятом - Сила и честь.

Выборы в Славянске

В Славянске состоится второй тур выборов мэра. Данные экзит-пола опубликовало аналитическое бюро Система. Действующий мэр Вадим Лях набрал 34,8% голосов на местных выборах-2020.

Во втором туре скорее всего он поборется за кресло мэра с Натальей Штепой, которая набрала 23,1%.

Результаты остальных кандидатов:

  • Павел Придворов - 20,7%;
  • Ольга Алтунина – 17,6%;
  • Андрей Секлецов – 2,6%;
  • Евгений Недосека – 1,2%.

Также согласно данным экзит-пола, в Славянский городской совет проходят шесть партий:

  • Оппозиционная платформа За жизнь - 25,2%.
  • Партия мира и развития - 22,7%.
  • Оппозиционный блок - 18,4%;
  • Слуга Народа - 17,1%;
  • Наш Край - 7,2%;
  • Европейская солидарность - 5,8%.

Выборы в Луцке

На заседании Луцкой городской территориальной избирательной комиссии сообщили данные подсчета голосов по состоянию на утро 26 октября, передает ВолиньPost.

Известны результаты на десяти участках, они распределились таким образом:

  • Роман Бондарук (Слуга народа) – 145 голосов;
  • Дмитрий Глазунов (самовыдвижение) – 26;
  • Виктор Грысюк Эко партия Березы – 21;
  • Артур Мартиросян (Аграрная партия Украины) – 50;
  • Евгений Мельник (Сила и честь) – 59
  • Юрий Моклица (Европейская Солидарность) – 226;
  • Алла Надточий (Гражданское движение "Свідомі") – 213;
  • Игорь Полищук (За майбутнє) – 701;
  • Николай Федик (Всеукраинское объединение Свобода) – 109;
  • Ирина Чебелюк (Всеукраинское объединение Батьківщина) – 110;
  • Богдан Шиба (самовыдвижение) – 235.

Напомним, в городе Ровно на выборах мэра по данным двух экзит-полов лидирует кандидат от местной партии Ровно Вместе Виктор Шакирзян.

Кроме того, Руслан Марцинкив, Сергей Надал и Александр Симчишин, по предварительным данным, сохранят свои должности мэров Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого.

Читайте такжеНазваны города, в которых пройдет второй тур местных выборов

Местные выборы 2020

  • Местные выборы состоялись в 24 областях Украины. Украинцы выбирали депутатов местных советов и сельских, поселковых, а также городских голов. Впервые выборы проходили по новому избирательному законодательству, с открытыми партийными списками, и с соблюдением гендерных квот.
  • Явка на выборах 2020 была рекордно низкой. По данным гражданской сети ОПОРА, на избирательные участки по состоянию пришло всего лишь 36% украинцев.
  • Выборы мэров проводились по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства. В городах с более чем 75 тыс. жителей избранным городским головой будет считаться кандидат, который набирает 50% голосов и более. Если ни один кандидат не получает более половины голосов, то победитель гонки определится во втором туре, который ориентировочно состоится 15 ноября.
местные выборы в Украине экзит-пол новости Украины Местные выборы в Украине 2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:00
Лавров выступил против военного решения конфликта в Нагорном Карабахе
08:51
Коронавирус в Украине после выборов: за сутки добавились почти 5,5 тыс. новых больных Видео
08:36
Гороскоп на 26 октября для всех: окрыленность и воздержание от риска Видео
08:32
Проголосовали? Значит, вас "сделали вместе" мнение
08:31
Ученые оценили реальную эффективность масок для лица в борьбе с Covid-19 Видео
Реклама
08:23
Выборы в Сумах, Славянске и Луцке: известны результаты местных экзит-полов
08:00
Названы города, в которых пройдет второй тур местных выборов Видео
07:35
В Украине обновили зоны карантина: полный список городов
06:59
Хрупкое перемирие в Карабахе вступило в силу: в Баку уже заявили о нарушении Видео
06:53
Зеленский вместо победы на выборах схлопотал пощечину мнение
06:38
Популярные в 90-х брови с полоской вернулись в моду - фото Фото
06:30
Экзит-пол в Ровно: стало известно, кто прошел во второй тур выборов мэра
06:16
Кравчук назвал причину низкой явки украинцев на местных выборах Видео
05:59
Выборы в Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком выиграли действующие мэры - экзит-пол
05:49
Эксперт объяснил, почему переговоры в США по Карабаху обречены на провал Видео
05:27
В зоне риска – женщины и дети: что готовит календарь магнитных бурь на ноябрь 2020 Видео
05:06
Грибной блонд – самое модное окрашивание волос на осень-зиму 2020: фото Фото
04:36
"Кандидатура одна": эксперт назвал преемника Лукашенко Видео
04:03
Могут привести к заражению: названы ошибки при ношении масок Видео
03:32
В харьковской инфекционке пациент с Сovid-19 погиб жуткой смертью Видео
Реклама
02:58
Гороскоп на 27 октября для всех: фарт кошелька, удар в спину и новый дом Видео
02:10
Вашингтон и Анкара сошлись лбами: эксперт объяснил новый расклад по Карабаху Видео
01:50
Стало известно, сколько украинцев не пошли голосовать из-за Covid-19
01:37
В горсовет Ужгорода проходит партия, разрекламированная МИД Венгрии
01:25
Иверская икона Божией Матери - как молиться в праздник 26 октября Видео
00:34
В Слуге народа с оптимизмом восприняли результаты экзит-полов Видео
00:24
Эксперт развенчал популярный миф о заражении COVID-19 Видео
00:05
Эксперт назвала причину "взрыва" раздражения Видео
25 октября, воскресенье
23:58
Коронавирус в день выборов – за сутки обнаружили еще 6 тысяч больных Видео
23:42
США сделали громкое заявление о перемирии в Нагорном Карабахе Видео
23:29
В Беларуси демонстранты объявили общенациональную забастовку Видео
23:24
Разумков пояснил, почему проигнорировал опрос Зеленского
23:23
Киев припугнул Будапешт из-за "коварного удара и наглого вмешательства" в выборы 2020 Видео
23:18
Трамп дал бравурное обещание по Нагорному Карабаху Видео
23:02
В ЦИК и Опоре подсчитали, сколько украинцев явились на выборы 2020 Видео
23:01
Алиев выдвинул новое условие по перемирию в Нагорном Карабахе Видео
22:55
В Николаеве на выборах побеждает действующий мэр Сенкевич – экзит-пол
22:53
Воскрешение Порошенко и печаль Зеленского: первые итоги выборов-2020 мнение
22:53
Кто победил на местных выборах 2020: результаты экзит-полов
22:52
В ЦИК назвали дату, когда будут результаты местных выборов 2020 Видео
Реклама
22:37
Выборы в Ужгороде: кто поборется за кресло мэра во втором туре
22:30
У Зеленского оценили возможность проведения выборов в ОРДЛО Видео
22:19
Выяснились результаты экзит-пола на выборах в Виннице Видео
22:03
В Чернигове 85% избирателей выбрали мэра в первом туре – экзит-пол Видео
22:03
Выборы в Кривом Роге: с кем Юрий Вилкул выходит во второй тур
21:54
Пять вопросов от Зеленского: когда ждать результатов Видео
21:38
Скандаливший с Зеленским мэр лидирует на выборах в Черкассах Видео
21:32
"Да скорее бы все это закончилось": появилась реакция Зеленского на выборы 2020 Видео
21:29
В Одессе на выборах мэра лидирует Труханов - экзит-пол выборы
21:15
В Кривом Роге победила партия Слуга Народу - данные экзит-пола
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять