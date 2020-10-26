Выборы в Сумах, Славянске и Луцке: известны результаты местных экзит-полов

25 октября в Украине состоялись местные выборы/ УНИАН

Стали известны результаты местных экзит-полов в Сумах, Славянске и Луцке. По предварительным данным, в Славянске состоится второй тур выборов.

Выборы в Сумах

Действующий мэр Сум Александр Лысенко по предварительным данным занимает лидирующее положение на местных выборах 2020. Подсчеты ведет штаб одного из кандидатов Владимира Лободина (За майбутнє).

Сообщается, что по состоянию на шесть утра понедельника, 26 октября, обработано более половины избирательных участков (63 из 120). Всего проголосовали 32 740 избирателей.

Отмечается, первая тройка лидеров в мэры Сум выглядит так:

Александр Лысенко (ВО Батькивщина) - 44,96% голосов избирателей;

Вадим Акперов (Европейская солидарность) - 14,22 %;

Татьяна Рябуха (Слуга народа) - 11,86 %.

По предварительным подсчетам голосов, в местный совет имеют шансы попасть представители Батькивщины, ОПЗЖ и Европейской солидарности. На четвертом месте - Слуга народа, на пятом - Сила и честь.

Выборы в Славянске

В Славянске состоится второй тур выборов мэра. Данные экзит-пола опубликовало аналитическое бюро Система. Действующий мэр Вадим Лях набрал 34,8% голосов на местных выборах-2020.

Во втором туре скорее всего он поборется за кресло мэра с Натальей Штепой, которая набрала 23,1%.

Результаты остальных кандидатов:

Павел Придворов - 20,7%;

Ольга Алтунина – 17,6%;

Андрей Секлецов – 2,6%;

Евгений Недосека – 1,2%.

Также согласно данным экзит-пола, в Славянский городской совет проходят шесть партий:

Оппозиционная платформа За жизнь - 25,2%.

Партия мира и развития - 22,7%.

Оппозиционный блок - 18,4%;

Слуга Народа - 17,1%;

Наш Край - 7,2%;

Европейская солидарность - 5,8%.

Выборы в Луцке

На заседании Луцкой городской территориальной избирательной комиссии сообщили данные подсчета голосов по состоянию на утро 26 октября, передает ВолиньPost.

Известны результаты на десяти участках, они распределились таким образом:

Роман Бондарук (Слуга народа) – 145 голосов;

Дмитрий Глазунов (самовыдвижение) – 26;

Виктор Грысюк Эко партия Березы – 21;

Артур Мартиросян (Аграрная партия Украины) – 50;

Евгений Мельник (Сила и честь) – 59

Юрий Моклица (Европейская Солидарность) – 226;

Алла Надточий (Гражданское движение "Свідомі") – 213;

Игорь Полищук (За майбутнє) – 701;

Николай Федик (Всеукраинское объединение Свобода) – 109;

Ирина Чебелюк (Всеукраинское объединение Батьківщина) – 110;

Богдан Шиба (самовыдвижение) – 235.

Напомним, в городе Ровно на выборах мэра по данным двух экзит-полов лидирует кандидат от местной партии Ровно Вместе Виктор Шакирзян.

Кроме того, Руслан Марцинкив, Сергей Надал и Александр Симчишин, по предварительным данным, сохранят свои должности мэров Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого.

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Местные выборы 2020