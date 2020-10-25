В ЦИК и Опоре подсчитали, сколько украинцев явились на выборы 2020

Явка на местных выборах 2020 оказалась на гораздо ниже, чем пять лет назад.
Пока специалисты озвучивают результаты экзит-полов – Центризбирком и Гражданская сеть ОПОРА подбивают результаты по явке избирателей.
По предварительным данным ЦИК, явка на местных выборах по Украине составила 37%.
Как сообщил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, самыми активными были жители Западной Украины: в Тернопольской области на избирательные участки явились 46,67% избирателей. А самая низкая явка зафиксирована в Донецкой области – 31,77%.
По данным ОПОРЫ, явка на местных выборах 25 октября по всей Украине составила 35,94%. Это меньше, чем в 2015 году, когда явка на местных выборах оказалась на уровне 46,5%.
Напомним, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 13:00, самая высокая явка на выборы фиксировалась в Одесской области – 26%. Самая низкая – в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 14%. В Киеве на выборы пришли 16,2% избирателей.
Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине
- Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент. Киевляне не смогли выбрать мэра в первом туре.
- Садовой во втором туре встретится с Синюткой - экзит-пол во Львове. По данным социологической группы Fama, во Львове на мэрских выборах состоится второй тур.
- Пять вопросов Зеленского: опубликованы результаты экзитполов. Стало известно, как ставили галочки украинцы, принявшие участие в проекте президента.
- Экзит-пол в Одессе показал, кто побеждает на выборах. Геннадий Труханов лидирует на выборах мэра Одессы, однако будет второй тур.
- Экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты. Там уверенно лидирует Кернес, и в то же время во власть проходит Партия Шария.
- Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре. По предварительным данным, в городе состоится второй тур выборов мэра.
- Выборы в Кривом Роге: экзит-пол показал, с кем Юрий Вилкул выходит во второй тур. На выборах в горсовет Кривого Рога лидирует партия Слуга народа.
- Скандаливший с Зеленским мэр лидирует на выборах в Черкассах. Действующий черкасский градоначальник Анатолий Бондаренко не смог одержать победу в первом туре.
- Выяснились результаты экзит-пола на выборах в Виннице. По информации опроса, побеждает действующий градоначальник Сергей Моргунов.