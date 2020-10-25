В ЦИК и Опоре подсчитали, сколько украинцев явились на выборы 2020

Результаты выборов 2020 - насколько низкой оказалась явка / Reuters

Пока специалисты озвучивают результаты экзит-полов – Центризбирком и Гражданская сеть ОПОРА подбивают результаты по явке избирателей.

По предварительным данным ЦИК, явка на местных выборах по Украине составила 37%.

Как сообщил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, самыми активными были жители Западной Украины: в Тернопольской области на избирательные участки явились 46,67% избирателей. А самая низкая явка зафиксирована в Донецкой области – 31,77%.

По данным ОПОРЫ, явка на местных выборах 25 октября по всей Украине составила 35,94%. Это меньше, чем в 2015 году, когда явка на местных выборах оказалась на уровне 46,5%.

Напомним, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 13:00, самая высокая явка на выборы фиксировалась в Одесской области – 26%. Самая низкая – в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 14%. В Киеве на выборы пришли 16,2% избирателей.

Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине