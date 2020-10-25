Скандаливший с Зеленским мэр лидирует на выборах в Черкассах

Анатолия Бондаренко поддержали 33% жителей Черкасс - экзитпол / УНИАН

Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко, согласно предварительным результатам, набирает 33% голосов избирателей и продолжит борьбу за пост градоначальника.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного 25 октября в рамках проекта Студии Савика Шустера, телеканала Украина 24 и социологической компании Liberty Report.

Экзитпол на выборах мэра Черкасс

Бондаренко (За майбутне) - 33%

Евпак (Голос) - 20%

Ильченко (Слуга Народа) - 18%

Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Следовательно, во второй тур выходят Анатолий Бондаренко и Виктор Евпак.

Экзит-пол на выборах в городской совет Черкасс

Слуга народа - 21%

За майбутне - 13%

ЕС - 11%

Голос - 12%

Черкасчане - 9%

ОПЗЖ - 6%

Батькивщина - 5%

Национальный корпус - 5%

Остальные политические силы не преодолевают проходное барьер в 5%.Читайте также"Мэр-бандит": скандальный мэр Черкасс Бондаренко ответил Зеленскому

Местные выборы в Украине-2020