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Скандаливший с Зеленским мэр лидирует на выборах в Черкассах

25 октября 2020, 21:38

Действующий черкасский градоначальник Анатолий Бондаренко не смог одержать победу в первом туре.

Анатолий Бондаренко
Анатолия Бондаренко поддержали 33% жителей Черкасс - экзитпол / УНИАН

Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко, согласно предварительным результатам, набирает 33% голосов избирателей и продолжит борьбу за пост градоначальника.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного 25 октября в рамках проекта Студии Савика Шустера, телеканала Украина 24 и социологической компании Liberty Report.

Экзитпол на выборах мэра Черкасс

  • Бондаренко (За майбутне) - 33%
  • Евпак (Голос) - 20%
  • Ильченко (Слуга Народа) - 18%

Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Следовательно, во второй тур выходят Анатолий Бондаренко и Виктор Евпак.

Экзит-пол на выборах в городской совет Черкасс

  • Слуга народа - 21%
  • За майбутне - 13%
  • ЕС - 11%
  • Голос - 12%
  • Черкасчане - 9%
  • ОПЗЖ - 6%
  • Батькивщина - 5%
  • Национальный корпус - 5%

Остальные политические силы не преодолевают проходное барьер в 5%.Читайте также"Мэр-бандит": скандальный мэр Черкасс Бондаренко ответил Зеленскому

Местные выборы в Украине-2020

экзит-пол Анатолий Бондаренко Новости Черкассы Местные выборы в Украине 2020
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