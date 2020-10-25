Скандаливший с Зеленским мэр лидирует на выборах в Черкассах

Действующий черкасский градоначальник Анатолий Бондаренко не смог одержать победу в первом туре.
Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко, согласно предварительным результатам, набирает 33% голосов избирателей и продолжит борьбу за пост градоначальника.
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного 25 октября в рамках проекта Студии Савика Шустера, телеканала Украина 24 и социологической компании Liberty Report.
Экзитпол на выборах мэра Черкасс
- Бондаренко (За майбутне) - 33%
- Евпак (Голос) - 20%
- Ильченко (Слуга Народа) - 18%
Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Следовательно, во второй тур выходят Анатолий Бондаренко и Виктор Евпак.
Экзит-пол на выборах в городской совет Черкасс
- Слуга народа - 21%
- За майбутне - 13%
- ЕС - 11%
- Голос - 12%
- Черкасчане - 9%
- ОПЗЖ - 6%
- Батькивщина - 5%
- Национальный корпус - 5%
Остальные политические силы не преодолевают проходное барьер в 5%.Читайте также"Мэр-бандит": скандальный мэр Черкасс Бондаренко ответил Зеленскому
Местные выборы в Украине-2020
- Согласно данным экзитполов по Киеву, во втором туре выборов киевского градоначальника Виталию Кличко будет противостоять Александр Попов.
- Во Львове действующий городской голова Андрей Садовой во втором туре сразится с бывшим главой областной государственной администрации Олегом Синюткой.
- В Одессе мэру города Геннадию Труханову во втором туре будет противостоять Николай Скорик.
- На выборах мэра Днепра, по предварительным результатам, градоначальнику Борису Филатову не удалось одержать победу в первом туре. В мэрской гонке он сразится во втором туре с Загидом Красновым.
Автор: Андрей Ганжа