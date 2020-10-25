Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре

Филатов лидирует на выборах мэра Днепра / УНИАН

Обнародованы результаты экзит-пола, проведенного социологической группой Либерти Репорт в день местных выборов, 25 октября, в Днепре.

Результаты обнародовал в прямом эфире Савик Шустер. Погрешность опроса составляет 1,9%.

По предварительным данным, действующий городской глава Борис Филатов в первом туре не побеждает на выборах мэра. Он получил более 44% голосов. Если эти данные подтвердятся официальными результатами выборов, то второй тур выборов в Днепре будет. Второе место занял Загид Краснов с результатом более 14%%.

Кроме этого, на выборах в Городской совет днепряне больше всего поддержали партию "Пропозиція", одним из лидеров которой является Филатов.

Результаты выборов мэра Днепра (данные экзит-пола):

Борис Филатов – 44,47%

Загид Краснов – 14.47%

Александр Вилкул – 11,27%

Сергей Рыженко – 10,60%

Сергей Никитин – 8,81 %

Рейтинг других кандидатов составляет меньше 5%.

Результаты выборов в Городской совет Днепра (данные экзит-пола):

"Пропозиція" - 28,33%

Оппозиционная платформа "За жизнь" – 17,15%

"Слуга народа" – 15,21 %

"Гражданская сила" – 10,44%

"Европейская солидарность" – 7,5%

"Блок Вилкула" - 5,24%

Рейтинг других политических сил составляет ниже 5%.

Опросы проводились в 12 крупнейших городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород), опрошены были 39 622 человека, а погрешность составит около 2%.

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