Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре

По предварительным данным, в городе состоится второй тур выборов мэра.
Обнародованы результаты экзит-пола, проведенного социологической группой Либерти Репорт в день местных выборов, 25 октября, в Днепре.
Результаты обнародовал в прямом эфире Савик Шустер. Погрешность опроса составляет 1,9%.
По предварительным данным, действующий городской глава Борис Филатов в первом туре не побеждает на выборах мэра. Он получил более 44% голосов. Если эти данные подтвердятся официальными результатами выборов, то второй тур выборов в Днепре будет. Второе место занял Загид Краснов с результатом более 14%%.
Кроме этого, на выборах в Городской совет днепряне больше всего поддержали партию "Пропозиція", одним из лидеров которой является Филатов.
Результаты выборов мэра Днепра (данные экзит-пола):
- Борис Филатов – 44,47%
- Загид Краснов – 14.47%
- Александр Вилкул – 11,27%
- Сергей Рыженко – 10,60%
- Сергей Никитин – 8,81 %
Рейтинг других кандидатов составляет меньше 5%.
Результаты выборов в Городской совет Днепра (данные экзит-пола):
- "Пропозиція" - 28,33%
- Оппозиционная платформа "За жизнь" – 17,15%
- "Слуга народа" – 15,21 %
- "Гражданская сила" – 10,44%
- "Европейская солидарность" – 7,5%
- "Блок Вилкула" - 5,24%
Рейтинг других политических сил составляет ниже 5%.
Опросы проводились в 12 крупнейших городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород), опрошены были 39 622 человека, а погрешность составит около 2%.
Местные выборы 2020
- 25 октября в Украине состоялись местные выборы в 24 областях Украины.
- Украинцы выбирали депутатов местных советов и сельских, поселковых, а также городских голов.
- Впервые выборы проходили по новому избирательному законодательству, с открытыми партийными списками, и с соблюдением гендерных квот.
- Выборы мэров проводились по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства.
- В городах с более чем 75 тыс. жителей избранным городским головой будет считаться кандидат, который набирает 50% голосов и более. Если ни один кандидат не получает более половины голосов, то победитель гонки определится во втором туре, который ориентировочно состоится 15 ноября.