УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре

25 октября 2020, 20:31

По предварительным данным, в городе состоится второй тур выборов мэра.

Филатов
Филатов лидирует на выборах мэра Днепра / УНИАН

Обнародованы результаты экзит-пола, проведенного социологической группой Либерти Репорт в день местных выборов, 25 октября, в Днепре.

Результаты обнародовал в прямом эфире Савик Шустер. Погрешность опроса составляет 1,9%.

По предварительным данным, действующий городской глава Борис Филатов в первом туре не побеждает на выборах мэра. Он получил более 44% голосов. Если эти данные подтвердятся официальными результатами выборов, то второй тур выборов в Днепре будет. Второе место занял Загид Краснов с результатом более 14%%.

Кроме этого, на выборах в Городской совет днепряне больше всего поддержали партию "Пропозиція", одним из лидеров которой является Филатов.

Результаты выборов мэра Днепра (данные экзит-пола):

  • Борис Филатов – 44,47%
  • Загид Краснов – 14.47%
  • Александр Вилкул – 11,27%
  • Сергей Рыженко – 10,60%
  • Сергей Никитин – 8,81 %

Рейтинг других кандидатов составляет меньше 5%.

Результаты выборов в Городской совет Днепра (данные экзит-пола):

  • "Пропозиція" - 28,33%
  • Оппозиционная платформа "За жизнь" – 17,15%
  • "Слуга народа" – 15,21 %
  • "Гражданская сила" – 10,44%
  • "Европейская солидарность" – 7,5%
  • "Блок Вилкула" - 5,24%

Рейтинг других политических сил составляет ниже 5%.

Опросы проводились в 12 крупнейших городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород), опрошены были 39 622 человека, а погрешность составит около 2%.

Местные выборы 2020

  • 25 октября в Украине состоялись местные выборы в 24 областях Украины.
  • Украинцы выбирали депутатов местных советов и сельских, поселковых, а также городских голов.
  • Впервые выборы проходили по новому избирательному законодательству, с открытыми партийными списками, и с соблюдением гендерных квот.
  • Выборы мэров проводились по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства.
  • В городах с более чем 75 тыс. жителей избранным городским головой будет считаться кандидат, который набирает 50% голосов и более. Если ни один кандидат не получает более половины голосов, то победитель гонки определится во втором туре, который ориентировочно состоится 15 ноября.

новости Днепра экзит-пол Борис Филатов Выборы-2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:45
Пять вопросов Зеленского: опубликованы результаты экзитполов
20:43
Садовой не смог победить в первом туре - экзит-пол во Львове
20:38
Кто побеждает на выборах в Одессе - экзит-пол
20:31
Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре
20:31
Победа Кернеса и Шария: экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты
Реклама
20:25
Местные выборы послужат началом проблем для Зеленского мнение
20:17
В ЦИК оправдались за отсутствие информации о явке избирателей Видео
20:06
Войска России вошли в Карабах – заявление Азербайджана и Армении Видео
20:00
Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент
19:52
В Раде припугнули резким ростом числа больных коронавирусом
19:48
Глава МИД Венгрии в день выборов агитировал за одну из партий
19:36
Всё дело в маме: стало известно, почему Тимошенко не голосовала на выборах Видео
19:31
Алиев назвал число отвоеванных у Армении территорий в Нагорном Карабахе Видео
19:30
В США назвали сроки появления долгожданной вакцины от Covid-19
19:21
Опрос Зеленского - полный провал мнение Видео
19:14
Как точно не пропустить у пациента коронавирус – известный инфекционист Видео
19:02
В Слуге народа заявили о масштабных нарушениях на выборах в Киеве Видео
18:54
Опора назвала новые данные по явке на местных выборах
18:53
В Донецкой области недовольные избиратели вышли на митинг Видео
18:30
Гранаты и резиновые пули: в Минске силовики вновь устраивают зверства Видео
Реклама
18:26
Поляк на родном языке проголосовал в опросе Зеленского
18:10
Эрдоган сделал резкое заявление в адрес США из-за Нагорного Карабаха Видео
18:09
Украину атакует похолодание: синоптик уточнила дату Видео
17:56
В Запорожье украли бюллетени прямо на избирательном участке
17:52
В Слуге народа уточнили, когда ждать первых результатов выборов в Украине
17:25
"Либо провокация, либо самодеятельность": в Слуге народа объяснили участие несовершеннолетних в опросе Зеленского Видео
17:24
Местные выборы: сколько кандидатов претендуют на одно место депутата
16:45
Более 100 тысяч белорусов митингуют в Минске против режима Лукашенко Видео
16:44
Местные выборы-2020: в ЦИК назвали явку Видео
16:35
Ученые выяснили, влияет ли возраст на шансы заразиться коронавирусом
16:30
Стало известно наказание активистки за то, что оголилась перед Зеленским Видео
15:59
Под киевский офис Нацкорпуса подкинули гранату: что известно о взрыве
15:51
Бюллетени напечатали "своими силами": на Сумщине работал фейковый избирательный участок
15:48
Местные выборы в Украине 2020 - онлайн
15:46
"О мудром правлении можно забыть": эксперт оценил голосование Зеленского на выборах Видео
15:45
Названы пять главных нарушений на местных выборах в Украине Видео
15:34
Вирусолог назвал животных, которые угрожают миру новыми пандемиями Видео
14:55
Война в Нагорном Карабахе: Иран ответил Баку и Еревану на боевые действия Видео
14:52
Лестницы и ширмы для кукольного театра: в Житомире сделали "креативные" кабинки для голосования Фото
14:47
"Бегство в ноябре": обнародован сценарий свержения Лукашенко Видео
Реклама
14:45
Компенсация за ущерб: в Госдуме РФ ответили на претензию Киева
14:20
В моду на осень-зиму вернулись необычные женские куртки из 70-х: фото Фото
14:15
По полторы тысячи за голос: под Киевом разоблачили сеть подкупа избирателей
14:15
Вбросы и оплата волонтерам: спикер опроса Зеленского ответил хейтерам Видео
13:58
"У Макрона психические расстройства": Париж жестко ответил на оскорбления Эрдогана Видео
13:27
Активисты заявили, что на вопросы от Зеленского можно отвечать по несколько раз Видео
13:21
Зеленский ответил на вопрос о стоимости всеукраинского опроса Видео
12:59
Переход на зимнее время: всё, что надо знать про стрелки часов и точное время Видео
12:50
Ультиматум Тихановской: в Беларуси объяснили, что похоронит режим Лукашенко Видео
12:33
Всенародный опрос от Зеленского: в полиции рассказали о первых жалобах Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять