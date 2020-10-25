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Кто побеждает на выборах в Одессе - экзит-пол

25 октября 2020, 20:38

Геннадий Труханов лидирует на выборах мэра Одессы, однако будет второй тур.

Геннадій Труханов (прес-служба)
Труханов набрал 34,40% голосов избирателей в первом туре выборов мэра Одессы

Стали известны предварительные результаты выборов в Одессе. Социологическая компания Liberty Report обнародовала данные экзитпола, проведенного в день выборов, 25 октября. Опрос проводился в рамках общего проекта Студии Савика Шустера и телеканала Украина 24.

Согласно экзит-полу, наибольшее количество голосов среди кандидатов на пост мэра Одессы набрал Геннадий Труханов ("Доверяй делам") - 34,40%. На втором месте с серьезным разрывом - Николай Скорик (Оппозиционный блок "За жизнь") - за него проголосовали 17,93% одесситов. Третье место за Олегом Филимоновым - 13,75% голосов избирателей. Четвертый - Петр Обухов - набрал 12,52% голосов. Замыкает пятерку Сергей Кивалов с результатом 5,44%.

Геннадий Труханов не набирает 50% в первом туре. Одессу ждет второй тур выборов мэра города.

Кроме того, обнародованы данные экзит-пола в городской совет Одессы. По предварительным результатам, в Городской совет попадает 5 партий - Доверяй делам, ОПЗЖ, Слуга народа, Евросолидарность, Партия Шария.

Экзит-пол на выборах мэра Одессы:

  • Геннадий Труханов – 34,40%
  • Николай Скорик - 17,93%
  • Олег Филимонов - 13,75%
  • Петр Обухов - 12,52 %
  • Сергей Кивалов - 5,44%

Остальные кандидаты набрали меньше 5%.

Экзит-пол на выборах в городской совет Одессы:

  • Доверяй делам - 23,77%
  • ОПЗЖ - 22,38 %
  • Слуга народа -15,95 %
  • Евросолидарность - 12,72 %
  • Партия Шария - 7,63%

Остальные партии набрали меньше 5% и не попадают в Одесский городской совет.

Ведущий отметил, что опросы проводились в 12 крупнейших городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород), опрошены были 39 622 человека, а погрешность составит около 2%.

Как сообщалось, 25 октября 2020 года в Украине состоялись местные выборы в 24 областях Украины. Украинцы выбирали депутатов местных советов и сельских, поселковых, а также городских голов. Впервые выборы проходили по новому избирательному законодательству, с открытыми партийными списками, и с соблюдением гендерных квот.

Выборы мэров проводились по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства. В городах с более чем 75 тыс. жителей избранным городским головой будет считаться кандидат, который набирает 50% голосов и более. Если ни один кандидат не получает более половины голосов, то победитель гонки определится во втором туре, который ориентировочно состоится 15 ноября.

Геннадий Труханов новости Одессы Выборы-2020
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