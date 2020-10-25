Садовой во втором туре встретится с Синюткой - экзит-пол во Львове

Во второй тур с действующим мэром Львова выходит Олег Синютка.
По данным социологической группы Fama, которая проводила свое исследование на заказ 24 канала, во Львове на мэрских выборах состоится второй тур.
В нем встретятся действующий мэр Андрей Садовый и экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка.
Рейтинги кандидатов следующие:
- Андрей Садовый – 38%,
- Олег Синютка – 28%,
- Руслан Кошулинский – 10%,
- Ярослав Рущишин – 5%,
- Игорь Васюник – 4%,
- Игорь Зинкевич – 3%,
- Юлия Гвоздович – 3%,
- Тарас Кльофа – 2%.
Для остальных кандидатов рейтинг близок к 1%.
Результаты экзитполов по партиям-кандидатам в горсовет:
- "Европейская солидарность" – 28%,
- "Самопомич" – 21%,
- "Голос" – 12%,
- "Варта" – 6%,
- "Свобода" – 6%,
- "Слуга народа" – 5%,
- "Украинская галицкая партия" – 5%,
- "Сила и честь" – 3%,
- "Батькивщина" – 3%,
- "Гражданская позиция" – 3%.
Таким образом преодолеть 5% барьер и пройти во Львовский городской совет смогли сразу 7 политических сил. Эти данные также опубликовало агентство Fama по опросу по состоянию на 19 часов. Погрешность составляет 1,9%.
Местные выборы в Украине - о чем говорилось ранее:
- Напомним, 25 октября 2020 года на всех подконтрольных Киеву территориях Украины (кроме некоторых контролируемых районов Донбасса) прошли местные выборы. Украинцы избирали мэров городов, глав объединенных территориальных громад и депутатов всех уровней – сельских, поселковых, городских советов и их голов.
- Впервые местные выборы проходят по новому избирательному законодательству с открытыми партийными списками и соблюдением гендерных квот.
- Минимально необходимый проходной барьер для партий составляет 5%. Для того, чтобы стать мэром города с населением более 75 тысяч, кандидатам необходимо в первом туре набрать более 50% голосов. В противном случае будет объявлен второй тур, в который выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.
- В Ирпене Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. Под подозрением оказался командир одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.
- В Житомире подрядчики не обеспечили избирательные участки нормальными кабинками, поэтому в ход пошел реквизит кукольного театра – тряпки, лестницы, ширмы. На некоторых участках кабинок для голосования нет совсем – избиратели голосуют "на коленях".
- Стала известна явка на местных выборах по состоянию на 13:00, 25 октября. Соответствующие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия в Facebook. По данным ЦИК, в Киеве явка составляет 16,2%. Наибольшая явка наблюдается в Одесской области - 26%.