Садовой во втором туре встретится с Синюткой - экзит-пол во Львове

Садовый может остаться на посту мэра Львова / zn.ua

По данным социологической группы Fama, которая проводила свое исследование на заказ 24 канала, во Львове на мэрских выборах состоится второй тур.

В нем встретятся действующий мэр Андрей Садовый и экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

Рейтинги кандидатов следующие:

Андрей Садовый – 38%,

Олег Синютка – 28%,

Руслан Кошулинский – 10%,

Ярослав Рущишин – 5%,

Игорь Васюник – 4%,

Игорь Зинкевич – 3%,

Юлия Гвоздович – 3%,

Тарас Кльофа – 2%.

Для остальных кандидатов рейтинг близок к 1%.

Результаты экзитполов по партиям-кандидатам в горсовет:

"Европейская солидарность" – 28%,

"Самопомич" – 21%,

"Голос" – 12%,

"Варта" – 6%,

"Свобода" – 6%,

"Слуга народа" – 5%,

"Украинская галицкая партия" – 5%,

"Сила и честь" – 3%,

"Батькивщина" – 3%,

"Гражданская позиция" – 3%.

Таким образом преодолеть 5% барьер и пройти во Львовский городской совет смогли сразу 7 политических сил. Эти данные также опубликовало агентство Fama по опросу по состоянию на 19 часов. Погрешность составляет 1,9%.

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