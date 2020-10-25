По полторы тысячи за голос: под Киевом разоблачили сеть подкупа избирателей

Полиция предупредила фальсификации выборов в городе Ирпень / УНИАН

В Ирпене Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. Под подозрением оказался командир одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Неправомерную деятельность руководителя курса разоблачили и задокументировали работники Следственного управления полиции Киевщины совместно с прокуратурой области при оперативном сопровождении сектора защиты интересов государства и общества. Таким образом полиция предупредила фальсификации выборов в городе Ирпень", - говорится в сообщении.

По указанию командира, которую он изложил в мобильном приложении, курсанты должны были прийти на один из участков города Ирпень и отдать свои голоса за соответствующих кандидатов в депутаты от конкретной политической партии.

Стоимость одного голоса стоила более 1,5 тысячи гривен. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателей). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

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