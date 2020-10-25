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По полторы тысячи за голос: под Киевом разоблачили сеть подкупа избирателей

25 октября 2020, 14:15

Под подозрением оказался командир одного из факультетов Университета государственной фискальной службы.

Полиция
Полиция предупредила фальсификации выборов в городе Ирпень / УНИАН

В Ирпене Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. Под подозрением оказался командир одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Неправомерную деятельность руководителя курса разоблачили и задокументировали работники Следственного управления полиции Киевщины совместно с прокуратурой области при оперативном сопровождении сектора защиты интересов государства и общества. Таким образом полиция предупредила фальсификации выборов в городе Ирпень", - говорится в сообщении.

По указанию командира, которую он изложил в мобильном приложении, курсанты должны были прийти на один из участков города Ирпень и отдать свои голоса за соответствующих кандидатов в депутаты от конкретной политической партии.

Стоимость одного голоса стоила более 1,5 тысячи гривен. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателей). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

Напомним:

  • В воскресенье, 25 октября, по всей Украине проходят местные выборы.
  • На избирательных участках украинцы могут проголосовать за депутатов в местные советы, а также мэров городов и населенных пунктов. Также впервые граждане избирают депутатов в советы всех уровней от объединенных территориальных общин.
  • Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что есть случаи так называемых "каруселей".
  • По данным активистов, по крайней мере на двух избирательных участках - в Хмельницкой области и в Киеве - избиратели могли ответить на 5 вопросов от Зеленского по несколько раз.

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